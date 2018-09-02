Кривой TimeCurrent() при оптимизации
- Система ASCTrend
- "Old tick" при тестировании на реальных тиках
- Терминал игнорирует условия в Start() при перекомпеляции.
Последний билд 1090, смысл писать об ошибках в древних билдах?
Файлы истории не работают в новых билдах, а пересоздать их проблематично.
Файлы истории не работают в новых билдах, а пересоздать их проблематично.
Еще как работают. Формат файлов hst не менялся с 600-го билда. Возможно, Вы имеете в виду, что не работает программа, которая их создает. Тогда дело в программе, а не в истории и не в терминале.
Не работают: спрэд нулевой. Если это ошибка в билде 1010, то в каком билде исправлено?
Не работают: спрэд нулевой. Если это ошибка в билде 1010, то в каком билде исправлено?
Спред устанавливайте в специальном окне тестера:
Причем установить его нужно при "нормальном" тестировании, а не при работе с FXT-файлом, у которого есть атрибут readonly. То есть сначала запускается обычный тест, а потом только переходим на тестирование нестандартного ТФ. Там остается значение ранее использованного спреда.
P. S. Изначально Вы говорили о другой проблеме - с TimeCurrent(). Теперь же говорите о спреде. Непоследовательно.
Просьба не уводить беседу в сторону и ответить по изначальной проблеме, описанной в первом посте данной темы: если это ошибка в билде 1010, то в каком билде исправлено?
Просьба не уводить беседу в сторону и ответить по изначальной проблеме, описанной в первом посте данной темы: если это ошибка в билде 1010, то в каком билде исправлено?
Вам дают прямые ответы, и о древних билдах уже все давно забыли. Билды обновляют не потому что это модно, а потому, что в каждом правят ошибки, и дополняют. Ставьте актуальный, и в нём проверяйте, после этого можно искать причину, если она будет
Актуальный не ставят, потому что он ломает то, что уже работало (см. выше, Ваш вариант со спредом не годится - мне нужно с файлом). Мода тут ни при чем. Прямого ответа так и не получил.
В билде 1090 аналогичная проблема: после первого прохода TimeCurrent() выдает wrong datetime. Вот код для проверки:
void OnInit() { int handle = FileOpen("Init.txt", FILE_TXT|FILE_READ|FILE_WRITE); FileSeek(handle, 0, SEEK_END); FileWrite(handle, "TimeCurrent()=", TimeCurrent()); FileFlush(handle); FileClose(handle); }
Прилагаю получаемый при оптимизации файл. В чем причина?
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