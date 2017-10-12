Нужен ли на сайте формат мини-статей? - страница 2
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Ну как сказать... Не "огромная сумма", конечно, но вполне себе заметная. В нашей провинции далеко не все получают $500
Так я и говорю - это в среднем по больнице, причем официальные данные, которые надо реально делить на 1.5.
Ну как сказать... Не "огромная сумма", конечно, но вполне себе заметная. В нашей провинции далеко не все получают $500
Заняться статьеписанием, что ли ???
С таким рейтингом, Вам, наверняка, есть что сказать в Ваших будущих статьях.
С таким рейтингом, Вам, наверняка, есть что сказать в Ваших будущих статьях.
В обсуждении статьи, на которую я дал ссылку, в самом конце есть список свободных тем. Или можно придумать свою, согласовать с Рашидом и вперед. С Рашидом в любом случае согласовать.
Например, Жорж мог бы описать свой виртуальный API для MQL4/MQL5, чего его в сундуке держать, как Кащей иголку.
Это я в качестве идеи.
И еще конечно мечта, чтобы хотя бы эти мини-статьи были упорядоченны по разделам, а не лежали в той общей куче, как сейчас. И не надо мне говорить, что есть поиск, поиск это вспомогательное средство, а структурирование информации является основой.
Когда я был студентом, часто ходил в Публичку, одна из крупнейших библиотек мира. Тогда там не было никаких компьютером, все было на бумажных карточках. И ничего, я очень быстро находил то, что мне нужно.
На карточке печатались выходные данные книги и краткий анонс содержимого. Все было построено в виде дерева. Например, ящик с разделом Техника. Открываешь, так карточки с разделами техники, например, Электроника - стеллаж4, ящик э-32. Теда идешь, там еще подразделы, Аналоговая электроника, цифроваая и т.д. За 10 минут находил нужный раздел, в котором уже были карточки с конкретными книгами. Выписывал номера и к библиотекарю. Четко, быстро и никаких компьютеров.
Хочу такого же структурирования. Думаю, не только я.
Кто в вашем понимании "репликант"? Мне любопытно.
В википедии только:
В фильме 2001 года - это генетический клон.
А вы что подразумеваете?
И еще конечно мечта, чтобы хотя бы эти мини-статьи были упорядоченны по разделам, а не лежали в той общей куче, как сейчас. И не надо мне говорить, что есть поиск, поиск это вспомогательное средство, а структурирование информации является основой.
Когда я был студентом, часто ходил в Публичку, одна из крупнейших библиотек мира. Тогда там не было никаких компьютером, все было на бумажных карточках. И ничего, я очень быстро находил то, что мне нужно.
На карточке печатались выходные данные книги и краткий анонс содержимого. Все было построено в виде дерева. Например, ящик с разделом Техника. Открываешь, так карточки с разделами техники, например, Электроника - стеллаж4, ящик э-32. Теда идешь, там еще подразделы, Аналоговая электроника, цифроваая и т.д. За 10 минут находил нужный раздел, в котором уже были карточки с конкретными книгами. Выписывал номера и к библиотекарю. Четко, быстро и никаких компьютеров.
Хочу такого же структурирования. Думаю, не только я.
Совершенно с вами согласен. В любой уважающей себя библиотеке есть: алфавитный каталог и тематический каталог. Фактически поиск по сайту по словам - это алфавитный каталог. Причём, иногда по этому поиску попадаю "пальцем в небо". А где тематический? Я хочу найти какие-либо статьи по какой-нибудь теме, например, касающейся индикаторов, помогающих найти точку входа. Если бы был тематический каталог с чёткой иерархической структурой, то моя задача была бы сильно упрощена.
И еще конечно мечта, чтобы хотя бы эти мини-статьи были упорядоченны по разделам, а не лежали в той общей куче, как сейчас. И не надо мне говорить, что есть поиск, поиск это вспомогательное средство, а структурирование информации является основой.
Когда я был студентом, часто ходил в Публичку, одна из крупнейших библиотек мира. Тогда там не было никаких компьютером, все было на бумажных карточках. И ничего, я очень быстро находил то, что мне нужно.
На карточке печатались выходные данные книги и краткий анонс содержимого. Все было построено в виде дерева. Например, ящик с разделом Техника. Открываешь, так карточки с разделами техники, например, Электроника - стеллаж4, ящик э-32. Теда идешь, там еще подразделы, Аналоговая электроника, цифроваая и т.д. За 10 минут находил нужный раздел, в котором уже были карточки с конкретными книгами. Выписывал номера и к библиотекарю. Четко, быстро и никаких компьютеров.
Хочу такого же структурирования. Думаю, не только я.
Что Вам мешает регулярно заглядывать в раздел "Блоги"? Те-же министатьи о которых Вы мечтаете.)) Упорядоченные, кстати, по разделам. И пишите, если хотите, свои министатьи туда. Все. Никаких проблем.
ЗЫ Повсеместно, кстати, так и делается. Пример: тот-же хабр.
Кто в вашем понимании "репликант"? Мне любопытно.
В википедии только:
В фильме 2001 года - это генетический клон.
А вы что подразумеваете?
Оксана, лучше тебе этого не знать )) Это опасно для психики.
Что Вам мешает регулярно заглядывать в раздел "Блоги"? Те-же министатьи о которых Вы мечтаете.)) Упорядоченные, кстати, по разделам. И пишите, если хотите, свои министатьи туда. Все. Никаких проблем.
ЗЫ Повсеместно, кстати, так и делается. Пример: тот-же хабр.
Я что, для себя любимого эту тему поднял, что ли? Я мини-статьи и так пишу, только для других сайтов и для ДЦ. А хочу, чтобы такой сервис был здесь. Полное непонимание.