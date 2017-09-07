Пропуск свечей - страница 2
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Рисует всего один сигнал на истории.
Нужно смотреть весь код. Иначе это гадание.
Нужно смотреть весь код. Иначе это гадание.
Но это ведь не весь код. Он не компилируется, т. к. нет блока объявления переменных. Додумывать ведь тоже не хочется. Вполне возможно, что я додумаю правильно, а как раз в Вашем коде там и ошибка. Кроме того, есть сходу два вопроса:
Но это ведь не весь код. Он не компилируется, т. к. нет блока объявления переменных. Додумывать ведь тоже не хочется. Вполне возможно, что я додумаю правильно, а как раз в Вашем коде там и ошибка. Кроме того, есть сходу два вопроса:
Игорь, это неправда...
Игорь, это неправда...
Тогда уж нужно называть вещи своими именами: недоработка разработчиков. Совсем недавно эта функция даже не компилировалась, хотя и появлялась в автозаполнении, т. к. редактор один и тот же.
Тогда уж нужно называть вещи своими именами: недоработка разработчиков. Совсем недавно эта функция даже не компилировалась, хотя и появлялась в автозаполнении, т. к. редактор один и тот же.
Надеюсь претензии не ко мне.
Ну и не ко мне, по всей видимости ))
Всем спасибо за участие.
Ну и не ко мне, по всей видимости ))