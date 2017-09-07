Пропуск свечей - страница 2

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Igor Kryuchkov:

Рисует всего один сигнал на истории.


Нужно смотреть весь код. Иначе это гадание.

 
Ihor Herasko:

Нужно смотреть весь код. Иначе это гадание.



int Counted_bars=IndicatorCounted(); 
     int i=Bars-Counted_bars;
     if (i>History-1)                  
     i=History-1; 
     
     while(i>0)               
     {


     if(iRSI(NULL, 0 ,5, PRICE_CLOSE, i+1)<50&&iRSI(NULL, 0 ,5, PRICE_CLOSE, i+1)>40&&j!=1)
     {
     
     ObjectCreate(0,"TExt"+IntegerToString(counter1),OBJ_TREND,0,iTime(NULL, 0, i+1),max,iTime(NULL, 0, i+1)+PeriodSeconds(PERIOD_CURRENT)*50,max); 
     ObjectSet("TExt"+IntegerToString(counter1),OBJPROP_RAY,false);
     ObjectSet("TExt"+IntegerToString(counter1), OBJPROP_COLOR, Yellow);
     ObjectSet("TExt"+IntegerToString(counter1), OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
     ObjectSet("TExt"+IntegerToString(counter1), OBJPROP_WIDTH, 2);
     counter1++;
     j=1;
     t=iTime(NULL,0,i+1);
     }

     if(Bars(NULL, 0, t,iTime(NULL,0,i+1))>60)
     {
     
     
     if(Close[i+1]>(max1+100*Point))
     {
     //Alert("Пробили ТП1");
     j=0;
     next=1;
     }
     
     if(Close[i+1]<(((max1-min1)/2)+min1)&&next==1)
     {
     j=0;
     next=0;
     }
     
     if(Close[i+1]<(min1-100*Point)&&min1!=0.0)
     {
     //Alert("Пробили ТП1sell");
     j=0;
     next=2;
     }
     
     if(Close[i+1]>(((max1-min1)/2)+min1)&&next==2)
     {
     j=0;
     next=0;
     }
     
     }
     
     
   
     
      i--;
     }
 
Igor Kryuchkov:


Но это ведь не весь код. Он не компилируется, т. к. нет блока объявления переменных. Додумывать ведь тоже не хочется. Вполне возможно, что я додумаю правильно, а как раз в Вашем коде там и ошибка. Кроме того, есть сходу два вопроса:

  1. Где в приведенном коде то, что я Вам посоветовал вставить?
  2. Если Вы пишите на MQL4, то откуда взялась функция Bars(), которая есть только в MQL5?

 
Ihor Herasko:

Но это ведь не весь код. Он не компилируется, т. к. нет блока объявления переменных. Додумывать ведь тоже не хочется. Вполне возможно, что я додумаю правильно, а как раз в Вашем коде там и ошибка. Кроме того, есть сходу два вопроса:

  1. Где в приведенном коде то, что я Вам посоветовал вставить?
  2. Если Вы пишите на MQL4, то откуда взялась функция Bars(), которая есть только в MQL5?

Игорь, это неправда...

Bars - Доступ к таймсериям и индикаторам - Справочник MQL4
Bars - Доступ к таймсериям и индикаторам - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
Bars - Доступ к таймсериям и индикаторам - Справочник MQL4
 
Alexey Viktorov:

Игорь, это неправда...


Тогда уж нужно называть вещи своими именами: недоработка разработчиков. Совсем недавно эта функция даже не компилировалась, хотя и появлялась в автозаполнении, т. к. редактор один и тот же.

 
Ihor Herasko:

Тогда уж нужно называть вещи своими именами: недоработка разработчиков. Совсем недавно эта функция даже не компилировалась, хотя и появлялась в автозаполнении, т. к. редактор один и тот же.

Надеюсь претензии не ко мне.
 
Alexey Viktorov:
Надеюсь претензии не ко мне.

Ну и не ко мне, по всей видимости ))

 

Всем спасибо за участие. 

 
Ihor Herasko:

Ну и не ко мне, по всей видимости ))

Конечно нет. Какие могут быть сомнения...
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