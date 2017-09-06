Тестирование "OHLC" и "все тики" - страница 3
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Вы же цитировали сообщение, в котором ничего о режиме "по ценам открытия" не говорилось. Обсуждался режим OHLC. Причем тут цены открытия? Вы говорите о другом режиме тестирования.
Да. Мой косяк. Мой косяк. Мой косяк. ;-)
Картинки, как обещал.
1. Тестирование OHLC (исходное)
2. Тестирование OHLC c "окном".
3. Тестирование "каждый тик" с окном.
Вроде удалось заставить "каждый тик" работать близко к OHLC.
У меня раза три точно заказывали "чтобы советник работал как по контрольным точкам тестера".
Да и сам я начинал когда-то со случайного подстраивания стратегии под алгоритм генерации тиков в тестере (тогда еще МТ3, там вообще все бычьи бары развивались OHLC, а все медвежьи - OLHC).
У меня раза три точно заказывали "чтобы советник работал как по контрольным точкам тестера".
Да и сам я начинал когда-то со случайного подстраивания стратегии под алгоритм генерации тиков в тестере (тогда еще МТ3, там вообще все бычьи бары развивались OHLC, а все медвежьи - OLHC).
Я тоже как-то обнаружил, что ловлю прибыльность тикового (не OHLC) тестера из-за подгонки модельной кривой анализа цены к загогулине формируемой тестером внутри бара. Тот ещё грааль был.