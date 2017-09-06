Тестирование "OHLC" и "все тики" - страница 3

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Ihor Herasko:

Вы же цитировали сообщение, в котором ничего о режиме "по ценам открытия" не говорилось. Обсуждался режим OHLC. Причем тут цены открытия? Вы говорите о другом режиме тестирования.


Да. Мой косяк. Мой косяк. Мой косяк. ;-)

 

Картинки, как обещал.

1. Тестирование OHLC (исходное)

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2. Тестирование OHLC c "окном".

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3. Тестирование "каждый тик" с окном.

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Вроде удалось заставить "каждый тик" работать близко к OHLC. 

 

У меня раза три точно заказывали "чтобы советник работал как по контрольным точкам тестера".

Да и сам я начинал когда-то со случайного подстраивания стратегии под алгоритм генерации тиков в тестере (тогда еще МТ3, там вообще все бычьи бары развивались OHLC, а все медвежьи - OLHC).

 
Andrey Khatimlianskii:

У меня раза три точно заказывали "чтобы советник работал как по контрольным точкам тестера".

Да и сам я начинал когда-то со случайного подстраивания стратегии под алгоритм генерации тиков в тестере (тогда еще МТ3, там вообще все бычьи бары развивались OHLC, а все медвежьи - OLHC).


Я тоже как-то обнаружил, что ловлю прибыльность тикового (не OHLC) тестера из-за подгонки модельной кривой анализа цены к загогулине формируемой тестером внутри бара. Тот ещё грааль был.

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