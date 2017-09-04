Помогите пожалуйста!
Помогите исправить в индикаторе перерисовку по фракталам. а то они прыгают с одного бара потом на другой.
Заранее Вам большое спасибо за помощь!
Вы так 20 лет будете ждать ответ. Нет желающих скачивать код, потом его открывать, а после этого удалять.
Выложите код вот так:
Вы так 20 лет будете ждать ответ. Нет желающих скачивать код, потом его открывать, а после этого удалять.
Выложите код вот так:
а я скачал, посмотрел, офигел и закрыл, ну и удалил - чёта нет желания в чужих каракулях разбираться
#property indicator_separate_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red #property indicator_color3 Blue #property indicator_color4 Red #property indicator_width1 1 #property indicator_width2 1 #property indicator_width3 1 #property indicator_width4 1 //+--------- TRO MODIFICATION ---------------------------------------+ bool Alert = false ; bool PriceBox = false; int myBoxWidth = 3; //---- input parameters extern int MA_Price =0; //Applied Price: 0-C,1-O,2-H,3-L,4-Median,5-Typical,6-Weighted extern int MA_Length =4; //MA's Period extern int MA_Mode =0; //MA's Method:0-SMA,1-EMA,2-SMMA,3-LWMA extern int ATR_Length =11;//ATR's Period extern double Kv =2; //Volatility's Factor or Multiplier extern double MoneyRisk =0.15; //Offset Factor bool usePrice_HiLoBreak =true; bool useMA_HiLoEnvelope =false; int AlertMode =0; //0-alert off,1-on int VisualMode =0; //0-lines,1-dots string Applied_Price_ ="0-C,1-O,2-H,3-L,4-Median(H+L)/2,5-Typical(H+L+C)/3,6-Weighted(H+L+C+C)/4"; string MAmethod_mode_ ="0-SMA,1-EMA,2-SMMA,3-LWMA"; string Visual_Mode___ ="0-lines,1-dots "; //---- indicator buffers double UpBuffer[]; double DnBuffer[]; double UpSignal[]; double DnSignal[]; double smin[]; double smax[]; double trend[]; bool UpTrendAlert=false, DownTrendAlert=false; //+--------- TRO MODIFICATION ---------------------------------------+ string symbol, tChartPeriod, tShortName ; int digits, period ; bool Trigger ; int OldBars = -1 ; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //+--------- TRO MODIFICATION ---------------------------------------+ period = Period() ; tChartPeriod = TimeFrameToString(period) ; symbol = Symbol() ; digits = Digits ; tShortName = "tbb"+ symbol + tChartPeriod ; string short_name; //---- indicator line IndicatorBuffers(7); SetIndexBuffer(0,UpBuffer); SetIndexBuffer(1,DnBuffer); SetIndexBuffer(2,UpSignal); SetIndexBuffer(3,DnSignal); SetIndexBuffer(4,smin); SetIndexBuffer(5,smax); SetIndexBuffer(6,trend); //---- if(VisualMode==0) { SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM); SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM); } else { SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW); SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW); SetIndexArrow(0,159); SetIndexArrow(1,159); } //---- SetIndexStyle(2,DRAW_ARROW); SetIndexStyle(3,DRAW_ARROW); SetIndexArrow(2,108); SetIndexArrow(3,108); //---- name for DataWindow and indicator subwindow label short_name="signal_Mantapz"; IndicatorShortName(short_name); SetIndexLabel(0,"UpTrend"); SetIndexLabel(1,"DnTrend"); SetIndexLabel(2,"UpSignal"); SetIndexLabel(3,"DnSignal"); //---- SetIndexDrawBegin(0,MA_Length+ATR_Length); SetIndexDrawBegin(1,MA_Length+ATR_Length); SetIndexDrawBegin(2,MA_Length+ATR_Length); SetIndexDrawBegin(3,MA_Length+ATR_Length); //---- return(0); } int deinit() { //+--------- TRO MODIFICATION ---------------------------------------+ ObjectDelete(tShortName+"01"); ObjectDelete(tShortName+"02"); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| VoltyChannel_Stop_2 | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //+--------- TRO MODIFICATION ---------------------------------------+ if( Bars != OldBars ) { Trigger = True ; } int shift,limit, counted_bars=IndicatorCounted(); //---- if(counted_bars > 0) limit=Bars-counted_bars; if(counted_bars < 0) return(0); if(counted_bars ==0) limit=Bars-MA_Length-1; for(shift=limit;shift>=0;shift--) { if(useMA_HiLoEnvelope) { double bprice=iMA(NULL,0,MA_Length,0,MA_Mode,2,shift); double sprice=iMA(NULL,0,MA_Length,0,MA_Mode,3,shift); } else { bprice=iMA(NULL,0,MA_Length,0,MA_Mode,MA_Price,shift); sprice=iMA(NULL,0,MA_Length,0,MA_Mode,MA_Price,shift); } smax[shift]=bprice + Kv*iATR(NULL,0,ATR_Length,shift); smin[shift]=sprice - Kv*iATR(NULL,0,ATR_Length,shift); trend[shift]=trend[shift+1]; if(usePrice_HiLoBreak) { if(High[shift] > smax[shift+1])trend[shift]= 1; if(Low[shift] < smin[shift+1])trend[shift]=-1; } else { if(bprice > smax[shift+1])trend[shift]= 1; if(sprice < smin[shift+1])trend[shift]=-1; } if(trend[shift] >0) { if(smin[shift] < smin[shift+1]) smin[shift]=smin[shift+1]; UpBuffer[shift]=smin[shift] - (MoneyRisk - 1)*iATR(NULL,0,ATR_Length,shift); if(UpBuffer[shift] < UpBuffer[shift+1] && UpBuffer[shift+1]!=EMPTY_VALUE) UpBuffer[shift]=UpBuffer[shift+1]; if(trend[shift+1]!=trend[shift]) UpSignal[shift]=UpBuffer[shift]; else UpSignal[shift]=EMPTY_VALUE; DnBuffer[shift]=EMPTY_VALUE; DnSignal[shift]=EMPTY_VALUE; } else if(trend[shift] <0) { if(smax[shift]>smax[shift+1]) smax[shift]=smax[shift+1]; DnBuffer[shift]=smax[shift] + (MoneyRisk - 1)*iATR(NULL,0,ATR_Length,shift); if(DnBuffer[shift] > DnBuffer[shift+1]) DnBuffer[shift]=DnBuffer[shift+1]; if(trend[shift+1]!=trend[shift]) DnSignal[shift]=DnBuffer[shift]; else DnSignal[shift]=EMPTY_VALUE; UpBuffer[shift]=EMPTY_VALUE; UpSignal[shift]=EMPTY_VALUE; } } //---- string Message; if(trend[2]<0 && trend[1]>0 && Volume[0]>1 && !UpTrendAlert) { Message=" "+Symbol()+" M"+Period()+": VCS Signal for BUY"; if(AlertMode>0)Alert (Message); UpTrendAlert=true; DownTrendAlert=false; } if(trend[2]>0 && trend[1]<0 && Volume[0]>1 && !DownTrendAlert) { Message=" "+Symbol()+" M"+Period()+": VCS Signal for SELL"; if(AlertMode>0)Alert (Message); DownTrendAlert=true; UpTrendAlert=false; } //---- //+--------- TRO MODIFICATION ---------------------------------------+ if ( Trigger && Alert ) { if( Close[0] > UpBuffer[0] && UpBuffer[0]!= EMPTY_VALUE ) { Trigger = False ; Alert(symbol," ", tChartPeriod, " Price above Upper Volty "+ DoubleToStr(UpBuffer[0] ,digits)); } if( Close[0] < DnBuffer[0] && DnBuffer[0]!= EMPTY_VALUE ) { Trigger = False ; Alert(symbol," ", tChartPeriod, " Price below Lower Volty "+ DoubleToStr(DnBuffer[0] ,digits)); } } if(PriceBox) { DoBox() ; } OldBars = Bars ; //+--------- TRO MODIFICATION ---------------------------------------+ //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //+--------- TRO MODIFICATION ---------------------------------------+ void DoBox() { if (ObjectFind(tShortName+"01") != 0) { ObjectCreate(tShortName+"01",OBJ_ARROW,0,Time[0],UpBuffer[0]); ObjectSet(tShortName+"01",OBJPROP_ARROWCODE,SYMBOL_RIGHTPRICE); ObjectSet(tShortName+"01",OBJPROP_COLOR,indicator_color1); ObjectSet(tShortName+"01",OBJPROP_WIDTH,myBoxWidth); } else { ObjectMove(tShortName+"01",0,Time[0],UpBuffer[0]); ObjectSet(tShortName+"01",OBJPROP_COLOR,indicator_color1); } if (ObjectFind(tShortName+"02") != 0) { ObjectCreate(tShortName+"02",OBJ_ARROW,0,Time[0],DnBuffer[0]); ObjectSet(tShortName+"02",OBJPROP_ARROWCODE,SYMBOL_RIGHTPRICE); ObjectSet(tShortName+"02",OBJPROP_COLOR,indicator_color2); ObjectSet(tShortName+"02",OBJPROP_WIDTH,myBoxWidth); } else { ObjectMove(tShortName+"02",0,Time[0],DnBuffer[0]); ObjectSet(tShortName+"02",OBJPROP_COLOR,indicator_color2); } return(0); } //+--------- TRO MODIFICATION ---------------------------------------+ string TimeFrameToString(int tf) { string tfs; switch(tf) { case PERIOD_M1: tfs="M1" ; break; case PERIOD_M5: tfs="M5" ; break; case PERIOD_M15: tfs="M15" ; break; case PERIOD_M30: tfs="M30" ; break; case PERIOD_H1: tfs="H1" ; break; case PERIOD_H4: tfs="H4" ; break; case PERIOD_D1: tfs="D1" ; break; case PERIOD_W1: tfs="W1" ; break; case PERIOD_MN1: tfs="MN"; } return(tfs); } //+--------- TRO MODIFICATION ---------------------------------------+
Помогите исправить в индикаторе перерисовку по фракталам. а то они прыгают с одного бара потом на другой.
Заранее Вам большое спасибо за помощь!
перерисовка индикаторов - давно известная проблема.Порой он выдает сигнал на покупку - а на следующем тике - на продажу. Метод борьбы простой - запретить перерисовку каждый тик. Только каждый бар. Но возникает другая крайность - индикатор на D1 будет перерисовываться раз в сутки. Иначе все давно бы уехали на мальдивы
есть ещё вариант - использовать индикаторы которые не перерисовываются - например машку ....
есть ещё вариант - использовать индикаторы которые не перерисовываются - например машку ....
Возьмите МА с малым периодом, например 3, и понаблюдайте за хвостиком. Она машет им вслед за ценой
согласен но надо не на нулевой бар смотреть а на первый и никто не будет махать хвостиком
если на D1 - смотреть на вчерашний день
если на D1 - смотреть на вчерашний день
ну скажете тоже - конечно на вчера смотреть - кто вообще на нулевой смотрит?
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Помогите исправить в индикаторе перерисовку по фракталам. а то они прыгают с одного бара потом на другой.
Заранее Вам большое спасибо за помощь!