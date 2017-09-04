Стрелочки от советника/эксперта

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Думаю не меня одного раздражают стрелочки от робота, и его отложенных ордеров. Колитесь, как зацензурить, убрать оные?
 
Alexander Bykov:
Думаю не меня одного раздражают стрелочки от робота, и его отложенных ордеров. Колитесь, как зацензурить, убрать оные?

История - ПКМ - Показать на графике - Удалить все сделки

История - ПКМ - Показать на графике - Автообновление 

 

Нашел скрипт

https://www.mql5.com/ru/code/19052
Delete Object
Delete Object
  • голосов: 6
  • 2017.09.04
  • Iurii Tokman
  • www.mql5.com
Скрипт удаляет на графике стрелки от ордеров и позиций, выставляемых советниками.
 

снимите галку с "показывать сделки на графике в режиме реальной торговли".

с уважением.
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