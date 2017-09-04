Стрелочки от советника/эксперта
Думаю не меня одного раздражают стрелочки от робота, и его отложенных ордеров. Колитесь, как зацензурить, убрать оные?
- [Архив!] FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 23: Март 2013) Продолжение следует...
- 1-я и 2-я производная от MACD
- Советники: Close Profit Loss
Alexander Bykov:
Думаю не меня одного раздражают стрелочки от робота, и его отложенных ордеров. Колитесь, как зацензурить, убрать оные?
Думаю не меня одного раздражают стрелочки от робота, и его отложенных ордеров. Колитесь, как зацензурить, убрать оные?
История - ПКМ - Показать на графике - Удалить все сделки
История - ПКМ - Показать на графике - Автообновление
Нашел скриптhttps://www.mql5.com/ru/code/19052
Delete Object
- голосов: 6
- 2017.09.04
- Iurii Tokman
- www.mql5.com
Скрипт удаляет на графике стрелки от ордеров и позиций, выставляемых советниками.
снимите галку с "показывать сделки на графике в режиме реальной торговли".
с уважением.
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