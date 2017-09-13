Советник не проходит в маркет. Ошибка 130. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
видно ненормализованный тейк, хотя нормализация есть
Это нормализованное так выводится
Результат
0.9987200000000001
Сегодня была проверка, другого эксперта. В нем минстоп стоит 20п по 5-ти знаку. Видимо этого мало. В предыдущем эксперте минстоп был 40.
Поставлю 30, плюс вывод в лог стоплевела, чтобы потом на него можно было ориентироваться.
лучше запрашивать данные о минимально доступном расстоянии через
так как этот уровень может меняться, в зависимости от ситуации, например при новостях он может увеличиваться.
с уважением.
добрый день.
лучше запрашивать данные о минимально доступном расстоянии через
так как этот уровень может меняться, в зависимости от ситуации, например при новостях он может увеличиваться.
с уважением.
и добавить проверку, если "SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL" == 0 то то брать один-два спреда.
и добавить проверку, если "SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL" == 0 то то брать один-два спреда.
При стоплевеле 0 и стопом в 1,2 спреда не проходит. Ставил 3, тоже. Видимо при проверке плавающий спред доходит до 0.
Советник с фиксированным минстопом 40п по 5-ти знаку прошел.
Второй советник прошел с проверкой из примера: https://www.mql5.com/ru/articles/2555#invalid_SL_TP_for_position
Перед установкой ордера проверяем на стоплевел, если удачно открываем позицию, нет - идет только сообщение в журнале о неверных стопах: