Скорость выполнения функций ceil(),round(),floor() - страница 8
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Вариант для положительных и отрицательных чисел:Это уже, похоже, заявка на полноценную замену функциям ceil(),round(),floor(), которая дает выигрыш в скорости в 3-4 раза.
Вроде выглядит более менее прилично. Я погонял вашу _round(), помните показывал ф-ю compare_prices(). Так вот, есть скрипт, который ищет ценовые модели, очевидно, что compare_prices() вызывается там очень активно. Результаты:
compare_prices с std round и с отключенной проверкой на разницу в Point = 19 сек
compare_prices c вашей _round и с отключенной проверкой на разницу в Point = 15 сек
compare_prices c вашей _round и с включённой проверкой на разницу в Point = 13 сек
Направшивается вывод - на проверке в Point заканчивается львиная часть вызовов в реальных задачах. Время то же (при включенной проверке на разницу в Point), а рабочий диапазон упал с 1,7*10^308 до примерно 2*10^9 (ну или ^19, если с long) (хотя при болшой степени round нужна как пятое колесо телеге). Ну не знаю, может вы как-то экзотически эти функции используете ...
ЗЫ:
обворачивайте x в скобки.
Похоже что Николай оказался прав насчёт зануд ))
Вот лично я нигде там не увидел перехода на личности. А в ваших постах действительно много букв, но всё как-то мимо темы, такое ощущение что вы спорите просто ради спора.
Если сэкономленное Вами время процессора умножить на миллиард, то и тогда оно будет меньше времени, затраченного Вами на обсуждение ИМХО
Да, согласен, потраченного времени жалко - факт.
Да, согласен, потраченного времени жалко - факт.
А зачем тогда вообще сюда писали? Я думал для обсуждения, обсуждаю. Ну не надо так недо. Но вы не расслабляйтесь, перед Вами целое непаханое поле https://www.mql5.com/ru/docs/math. Удачи ))
Вроде выглядит более менее прилично. Я погонял вашу _round(), помните показывал ф-ю compare_prices(). Так вот, есть скрипт, который ищет ценовые модели, очевидно, что compare_prices() вызывается там очень активно. Результаты:
Направшивается вывод - на проверке в Point заканчивается львиная часть вызовов в реальных задачах. Время то же (при включенной проверке на разницу в Point), а рабочий диапазон упал с 1,7*10^308 до примерно 2*10^9 (ну или ^19, если с long) (хотя при болшой степени round нужна как пятое колесо телеге). Ну не знаю, может вы как-то экзотически эти функции используете ...
ЗЫ:
обворачивайте x в скобки.
Не смог я понять - в каких случаях возникает необходимость в применении данной функции:?
почему не использовать просто if (first>second), ну или если нужен результат (0,1 или 2) :
ведь здесь не нужны функции округления.
Или это просто для теста?
Нет, это реальная функция. Ради интереса подставил в свои наработки. Николай, ну я понял, что обсуждение не нужно. На этом закончу.
Нет, это реальная функция. Ради интереса подставил в свои наработки. Николай, ну я понял, что обсуждение не нужно. На этом закончу.
А зачем тогда вообще сюда писали? Я думал для обсуждения, обсуждаю. Ну не надо так недо. Но вы не расслабляйтесь, перед Вами целое непаханое поле https://www.mql5.com/ru/docs/math. Удачи ))