Не получается передать индикаторный массив в статическую функцию класса - страница 2
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Структура описана в файле complex.mqh.
Объявлять так:
complex f[];
Спасибо буду читать, чтобы понять.
Скомпилировалось без ошибок. Только, когда добавляю строку с принтом ошибка выходит: объекты передаются по ссылке
Пробовал присобачить точку complex и потом ar. Так ar.F[0] и так complex.F[0], не помогает.
Массив F на глобальном уровне.
Это массив структур, у него несколько полей. После F[0] установите курсор и нажмите точку, откроется список
Это массив структур, у него несколько полей. После F[0] установите курсор и нажмите точку, откроется список
Там из выпадающего меню только "im" и "re" скомпилировались. Нулевой буфер по нулям, а на первом индексе принтуются значения.
На 3000 баров поставил, внизу что от верхнего оригинала отрисовалось.
Там из выпадающего меню только "im" и "re" скомпилировались. Нулевой буфер по нулям, а на первом индексе принтуются значения.
На 3000 баров поставил, внизу что от верхнего оригинала отрисовалось.
А im и re мало? Что вообще пытаетесь получить? Что-то такое впечатление, что вы не знаете что это вообще такое, а просто пытаетесь посмотреть - "а что получится ?"
А im и re мало? Что вообще пытаетесь получить? Что-то такое впечатление, что вы не знаете что это вообще такое, а просто пытаетесь посмотреть - "а что получится ?"
Да я пока разбираюсь, пытаюсь понять, как устроено преобразование Фурье. А вообще хочу преобразовать данные осциллятора с помощью Фурье и прогнать советника.
Вообщем спасибо, сам бы несколько дней или недель возился.
Включаемые классы по Вашей статье пробовал делать, получилось. В самом советнике кол-во строк на половину из-за этого сократил.
Мне кажется по ООП необходима, статья продолжение.
Да я пока разбираюсь, пытаюсь понять, как устроено преобразование Фурье. А вообще хочу преобразовать данные осциллятора с помощью Фурье и прогнать советника.
надо считать ряд Фурье с разным шагом и брать тот, где первые коэффициенты выше