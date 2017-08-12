Решите задачу и будите........кем захотите - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И не мудрено, что не смог. Куда уж тебе с пирамидами тягаться, ежели ты и по-русски писать толком не можешь.
Уважай себя и тех, для кого ты пишешь.
P. S. Правилами Форума:
Сообщения, в которых присутствуют грамматические и/или синтаксические ошибки, могут вызвать негативную реакцию участников форума. Старайтесь писать грамотно.
То есть топик-стартер спит.....
Лихо, чо могу сказать...
Допустим:
"
Условия.
Имееться пирамида,не постоянная,длинну каждой стороны мы не знаем точно
Вход в рынок по точке А,при условии что точка А константа(всегда известна)
"
Не понял ...
То есть задача в том, чтобы в любой или некоторый момент времени (к примеру - день зарплаты, точка "А"), нужно понять что нужно сделать - продать или купить и сколько пунктов захапать ????
Вопрос очень и очень серъезный, согласен.
Ну да а как иначе..я же написал мы не гадаем на входе и выходе.....
Если есть такой советник...который торгует при такой схеме в плюс.....поговорим.. одна часть у меня есть но там....передержка позиции