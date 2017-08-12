Решите задачу и будите........кем захотите - страница 2

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Pavel Gotkevitch:
И не мудрено, что не смог. Куда уж тебе с пирамидами тягаться, ежели ты и по-русски писать толком не можешь.
Уважай себя и тех, для кого ты пишешь.

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Renat Akhtyamov:

То есть топик-стартер спит.....

Лихо, чо могу сказать...

Допустим:

"

Условия.

Имееться пирамида,не постоянная,длинну каждой стороны мы не знаем точно

Вход в рынок по точке А,при условии что точка А константа(всегда известна)

"

Не понял ...

То есть задача в том, чтобы в любой или некоторый момент времени (к примеру - день зарплаты, точка "А"), нужно понять что нужно сделать - продать или купить и сколько пунктов захапать ????

Вопрос очень и очень серъезный, согласен.

"То есть задача в том, чтобы в любой или некоторый момент времени (к примеру - день зарплаты, точка "А"), нужно понять что нужно сделать - продать или купить и сколько пунктов захапать" ????

Ну да а как иначе..я же написал мы не гадаем на входе и выходе.....

Если есть такой советник...который торгует при такой  схеме в плюс.....поговорим.. одна часть у меня есть но там....передержка позиции

 

Так работает то что есть у меня

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