Охота за Стоп-Лоссами - страница 3
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Значит Вы обречены. Почитайте еще раз пост Maksim Neimerik, что делают с теми, кто верит.))
мне зачем читать его пост я верю это проверенно)))
В мт4 есть стакан исключительно у одного брокера. И заявки в нём исключительно клиентов этого брокера.
Большинство ДЦ и этого не дают. Т.е., стакан есть в МТ, и там есть некие цены с шагом, для быстрой подачи заявок. Но это не тот стакан.) И ДЦ здесь ни при чем, это функциональность МT
.
не знаю но это походу так стопы все ровно накапливаются в одном видном месте)
стопы ставите на определённом уровне не вы один,а много народу,а кто то торгует на пробитие стопов и все эти стопы дают цене импульс цена начинает двигаться сильнее
стопы ставите на определённом уровне не вы один,а много народу,а кто то торгует на пробитие стопов и все эти стопы дают цене импульс цена начинает двигаться сильнее
но она может собрать стопы и рухнуть сильнее я такое видел
стопы ставите на определённом уровне не вы один,а много народу,а кто то торгует на пробитие стопов и все эти стопы дают цене импульс цена начинает двигаться сильнее
Вы представляете себе сколько надо бабла, чтобы даже не пробить, а просто собрать стопы? Если их, как вы говорите, много.) А еще сколько бабла надо, чтобы до них хотя-бы добраться.)
Чтобы не пустить котировки ниже (выше) уровня в стакане ставится реальная плита, и че-то ее никто не пробивает, хотя пытается. А стопы, это еще даже не заявки, и их реально не существует.
Да, потом плита убирается, и котировки летят вниз (или вверх). На стопах цена останавливается, т.к. встречает ликвидность, и если ликвидности стопов недостаточно продолжает движение.
вот и говорят что цену подтянуть тежало к стопам но он обязательно подтянет)
вот и говорят что цену подтянуть тежало к стопам но он обязательно подтянет)
Это невыгодно! Просто посчитайте сколько это стоит, и, будь у вас бабки, Вы отказались бы от этого занятия.) Охота идет вовсе не за стопами.
Это невыгодно! Просто посчитайте сколько это стоит, и, будь у вас бабки, Вы отказались бы от этого занятия.) Охота идет вовсе не за стопами.
может вы и правы
может вы и правы
Не слушайте бред)
Не слушайте бред)
а с чаво у вас сложилось такое мнение?