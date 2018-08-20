Охота за Стоп-Лоссами - страница 3

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Yuriy Asaulenko:

Значит Вы обречены. Почитайте еще раз пост Maksim Neimerik, что делают с теми, кто верит.))


мне зачем читать его пост я верю это проверенно)))

 
Alexey Viktorov:

В мт4 есть стакан исключительно у одного брокера. И заявки в нём исключительно клиентов этого брокера.

Большинство ДЦ и этого не дают. Т.е., стакан есть в МТ, и там есть некие цены с шагом,  для быстрой подачи заявок. Но это не тот стакан.) И ДЦ здесь ни при чем, это функциональность МT

.

 
Kirill Shushkevich:

не знаю но это походу так стопы все ровно накапливаются в одном видном месте)


стопы ставите на определённом уровне не вы один,а много народу,а кто то торгует на пробитие стопов и все эти стопы дают цене импульс цена начинает двигаться сильнее

 
Sergey Gamayurov:

стопы ставите на определённом уровне не вы один,а много народу,а кто то торгует на пробитие стопов и все эти стопы дают цене импульс цена начинает двигаться сильнее


но она может собрать стопы и рухнуть сильнее я такое видел

 
Sergey Gamayurov:

стопы ставите на определённом уровне не вы один,а много народу,а кто то торгует на пробитие стопов и все эти стопы дают цене импульс цена начинает двигаться сильнее

Вы представляете себе сколько надо бабла, чтобы даже не пробить, а просто собрать стопы? Если их, как вы говорите, много.) А еще сколько бабла надо, чтобы до них хотя-бы добраться.)

Чтобы не пустить котировки ниже (выше) уровня в стакане ставится реальная плита, и че-то ее никто не пробивает, хотя пытается. А стопы, это еще даже не заявки, и их реально не существует.

Да, потом плита убирается, и котировки летят вниз (или вверх). На стопах цена останавливается, т.к. встречает ликвидность, и если ликвидности стопов недостаточно продолжает движение.

 

вот и говорят что цену подтянуть тежало к стопам но он обязательно подтянет) 

 
Kirill Shushkevich:

вот и говорят что цену подтянуть тежало к стопам но он обязательно подтянет) 

Это невыгодно! Просто посчитайте сколько это стоит, и, будь у вас бабки, Вы отказались бы от этого занятия.) Охота идет вовсе не за стопами.

 
Yuriy Asaulenko:

Это невыгодно! Просто посчитайте сколько это стоит, и, будь у вас бабки, Вы отказались бы от этого занятия.) Охота идет вовсе не за стопами.


может вы и правы

 
Kirill Shushkevich:

может вы и правы

Не слушайте бред)

 
Vitaly Muzichenko:

Не слушайте бред)


а с чаво у вас сложилось такое мнение?

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