Почему перестал работать индикатор?

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Решил использовать индикатор 2 летней давности, а он не пашет. С этой страницы rejuouxq.mq4   
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Обновлений вышло терминала больше десяти и требований к коду тоже .

 
Vladimir Zubov:

Обновлений вышло терминала больше десяти и требований к коду тоже .


Жаль, а поможите его починить? В код базе не чего похожего нету.

 
Vladislav Soliev:  Жаль, а поможите его починить? В код базе не чего похожего нету.

Работы на 15 минут. Выглядит красиво, в полезности сомневаюсь.


Файлы:
rejuouxq.mq4  48 kb
 
STARIJ:

Работы на 15 минут. Выглядит красиво, в полезности сомневаюсь.



ой спасибо, :) Полезность глаз радовать :) Только надо не забыть всё разрешить в индикаторе :)

 
Vladislav Soliev:  Я видимо что-то не то делаю, но не хочет показывать мне баланс, кривая эквити, и почему-то не грузит историю :( в общем как-то так.

У меня тоже было сначала. Потом щелкнул правой кнопкой мыши (ПКМ) по истории счета, Выбрать период, вся история. Перезапустил индикатор.

 
Использую более простой индикатор - верхняя часть

 


 
STARIJ:
Использую более простой индикатор - верхняя часть



Да есть такие в кодбазе, но мне график нужен, так интуитивнее как по мне, ну типа где я ошибся легко понять. В общем свои заморочки. :)

 
Vladislav Soliev:  Да есть такие в кодбазе, но мне график нужен, так интуитивнее как по мне, ну типа где я ошибся легко понять. В общем свои заморочки. :)

Пробовали правой кнопкой мыши (ПКМ) по истории счета, Выбрать период, вся история. Перезапустить индикатор. Работает?

 
STARIJ:

Пробовали правой кнопкой мыши (ПКМ) по истории счета, Выбрать период, вся история. Перезапустить индикатор. Работает?


да, историю каую выберишь то и покажет, всё работает, я торговать начал только в этом месяце.

[Удален]  
Vladislav Soliev:  да, историю каую выберишь то и покажет, всё работает, я торговать начал только в этом месяце.

Расскажите, как этот индикатор помогает?

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