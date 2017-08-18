Почему перестал работать индикатор?
- Новая версия платформы MetaTrader 4 build 988: Hotfix
- Почему перестал работать Zero.mq4?
- как убрать 4 знака после запятой?
Обновлений вышло терминала больше десяти и требований к коду тоже .
Обновлений вышло терминала больше десяти и требований к коду тоже .
Жаль, а поможите его починить? В код базе не чего похожего нету.
Работы на 15 минут. Выглядит красиво, в полезности сомневаюсь.
Работы на 15 минут. Выглядит красиво, в полезности сомневаюсь.
ой спасибо, :) Полезность глаз радовать :) Только надо не забыть всё разрешить в индикаторе :)
У меня тоже было сначала. Потом щелкнул правой кнопкой мыши (ПКМ) по истории счета, Выбрать период, вся история. Перезапустил индикатор.
Использую более простой индикатор - верхняя часть
Да есть такие в кодбазе, но мне график нужен, так интуитивнее как по мне, ну типа где я ошибся легко понять. В общем свои заморочки. :)
Пробовали правой кнопкой мыши (ПКМ) по истории счета, Выбрать период, вся история. Перезапустить индикатор. Работает?
Пробовали правой кнопкой мыши (ПКМ) по истории счета, Выбрать период, вся история. Перезапустить индикатор. Работает?
да, историю каую выберишь то и покажет, всё работает, я торговать начал только в этом месяце.
Расскажите, как этот индикатор помогает?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования