Оптимизация кода MQL - страница 3
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Только на тестирования, но при этом ведь возникает несоответствие тестирования и реальности.
Так об этом уже говорила. Но так же: если стратегия работает с обрезанной по времени ценой, я думаю это говорит об устойчивости.
Примеры:
expect=45;
Жесть)
1. Yes, the strategies are extremely fast for testing. We may say - in real time. Да, стратегии достаточно быстро тестируются, мы бы сказали - в реальном времени.
2. We specially designed them to be reliable, and in the same time, fats in MetaTrader tester - Мы специально их создаем,что бы они были надежными, и в тоже время дерьмовыми в MetaTrader.
На самом деле возможно намного лучшее сочетание скорости тестирования и надежности. Возможно создание надежных советник, практически без потери скорости.
Они(да и любой другой) принципиально не в состоянии сгенерировать эффективный код. Ибо все по рельсам и шаблонам едут.
Поэтому приходится придумывать про плохой тестер.