Оптимизация кода MQL - страница 3

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Dmitry Fedoseev:

Только на тестирования, но при этом ведь возникает несоответствие тестирования и реальности


Так об этом уже говорила. Но так же: если стратегия работает с обрезанной по времени ценой, я думаю это говорит об устойчивости.

Примеры:

expect=45;



expect=7*60;



expect=15*60;


 
Dmitry Fedoseev:

Жесть)

1. Yes, the strategies are extremely fast for testing. We may say - in real time. Да, стратегии достаточно быстро тестируются, мы бы сказали - в реальном времени. 

2. We specially designed them to be reliable, and  in the same time, fats in MetaTrader tester - Мы специально их создаем,что бы они были надежными, и в тоже время дерьмовыми в MetaTrader. 

На самом деле возможно намного лучшее сочетание скорости тестирования и надежности. Возможно создание надежных советник, практически без потери скорости.

Они(да и любой другой) принципиально не в состоянии сгенерировать эффективный код. Ибо все по рельсам и шаблонам едут.

Поэтому приходится придумывать про плохой тестер.

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