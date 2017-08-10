В чем смысл одновременного открытия множества сделок, а не одной сделки? особенно у подозрительных сигналов.
Кто знает в чем подвох, смысл и зачем это нужно поставщику сигналов?
Чем больше сделок - тем длиннее кривая истории. Еще один прием - открытие встречных ордеров. Один из них закроется в + и увеличит депозит. А встречная пусть висит
Чем больше сделок - тем длиннее кривая истории. Еще один прием - открытие встречных ордеров. Один из них закроется в + и увеличит депозит. А встречная пусть висит
Да, по поводу кривой - в этом есть смысл, спасибо. Но это только рисунок, все равно данные о времени существования покажет, что сигнал очень молодой.
Просто такие же штучки я видел и на других сервисах. И подозреваю, что просто на двух счетах проворачивается открытие в две стороны, а потом один из них регистрируется как сигнальный.
Добрый день всем!
Заметил странную тенденцию у подозрительных сигналов с первоначальной высокой степенью прибыльности, которые потом либо сливают, но точно - такую же уже на показывают.
Кто знает в чем подвох, смысл и зачем это нужно поставщику сигналов?
Ну а что тут непонятного, Ордера закрываются с разными SL.
Я тоже такое использую, только с TP
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Добрый день всем!
Заметил странную тенденцию у подозрительных сигналов с первоначальной высокой степенью прибыльности, которые потом либо сливают, но точно - такую же уже на показывают.
Кто знает в чем подвох, смысл и зачем это нужно поставщику сигналов?