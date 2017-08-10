В чем смысл одновременного открытия множества сделок, а не одной сделки? особенно у подозрительных сигналов.

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Добрый день всем!пример


Заметил странную тенденцию у подозрительных сигналов с первоначальной высокой степенью прибыльности, которые потом либо сливают, но точно - такую же уже на показывают.

Кто знает в чем подвох, смысл и зачем это нужно поставщику сигналов?

 
Mikhail Tsygankov: Заметил странную тенденцию у подозрительных сигналов с первоначальной высокой степенью прибыльности, которые потом либо сливают, но точно - такую же уже на показывают.

Кто знает в чем подвох, смысл и зачем это нужно поставщику сигналов?

Чем больше сделок - тем длиннее кривая истории. Еще один прием - открытие встречных ордеров. Один из них закроется в + и увеличит депозит. А встречная пусть висит

 
STARIJ:

Чем больше сделок - тем длиннее кривая истории. Еще один прием - открытие встречных ордеров. Один из них закроется в + и увеличит депозит. А встречная пусть висит


Да, по поводу кривой - в этом есть смысл, спасибо. Но это только рисунок, все равно данные о времени существования покажет, что сигнал очень молодой.

 

Просто такие же штучки я видел и на других сервисах. И подозреваю, что просто на двух счетах проворачивается открытие в две стороны, а потом один из них регистрируется как сигнальный.

 
У меня на сигнале советник может открыть от 1 до 4 сделок одновременно, по одной паре, в одну сторону. Т.к. каждая пара работает на 4 таймфреймах: м5, м15, м30, h1 и при появлении сигнала на всех 4 таймфреймах откроется 4 ордера.  Но при этом у каждого ордера разные тейки и стопы. И сопровждаться каждый будет отдельно. 
 
Mikhail Tsygankov:

Добрый день всем!


Заметил странную тенденцию у подозрительных сигналов с первоначальной высокой степенью прибыльности, которые потом либо сливают, но точно - такую же уже на показывают.

Кто знает в чем подвох, смысл и зачем это нужно поставщику сигналов?


Ну а что тут непонятного, Ордера закрываются с разными SL. 


Я тоже такое использую, только с TP


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