Как правильно оптимизировать советник, с фиксированным СЛ и ТП ?

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По каждому году и по всем основным инструментам, результаты примерно такие. Вопрос: как получить такой результат в ближайший месяц ?


 
Ibragim Dzhanaev:

По каждому году и по всем основным инструментам, результаты примерно такие. Вопрос: как получить такой результат в ближайший месяц ?



Увеличьте лот в 2-2,5 раза и сделайте чтобы прибыль была минимум 1 к 3

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Aleksandr Yakovlev:

Увеличьте лот в 2-2,5 раза и сделайте чтобы прибыль была минимум 1 к 3


На истории все хорошо. Но выйдя за границы теста, картина меняется в худшую сторону. Вот я спрашиваю, как сделать так, чтобы хотя бы месяц, или неделю, кривая росла так же.

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Aleksandr Yakovlev:

Увеличьте лот в 2-2,5 раза и сделайте чтобы прибыль была минимум 1 к 3


Вы хотите сказать, 3 прибыльные, 1 убыточная сделки ?

 
Ibragim Dzhanaev:

По каждому году и по всем основным инструментам, результаты примерно такие. Вопрос: как получить такой результат в ближайший месяц ?


хватит оптимизировать :-) подгонять к истории можно бесконечно

проверьте чтобы результаты оптимизиции (полученные параметры) были логичны и вперёд..

пара месяцев на демке, 3 на центах : всё под неустанным контролем

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Maxim Kuznetsov:

хватит оптимизировать :-) подгонять к истории можно бесконечно

проверьте чтобы результаты оптимизиции (полученные параметры) были логичны и вперёд..

пара месяцев на демке, 3 на центах : всё под неустанным контролем


Все логично. Надо понять, почему так. Мне например не понятно(есть мысли куда копать), но если понять, то шикарный алгоритм можно зафигачить.

Вот сделал 5/1, но все равно не то(правда здесь стопы убрал, со стопами 3/1 не получается).


 
Ibragim Dzhanaev:

Все логично. Надо понять, почему так. Мне например не понятно(есть мысли куда копать), но если понять, то шикарный алгоритм можно зафигачить.

Вот сделал 5/1, но все равно не то(правда здесь стопы убрал, со стопами 3/1 не получается).


на мой взгляд соотношение фиксированных TP/SL 5/1 жестковато для советников - периодически будут ловиться длинные серии проигрышей и сложновато будет сверху нахлобучить рискованный ММ.

я не знаю ваших алгоритмов, поэтому мнение взято "судя по движения облаков" :-)

совет: не засиживайтесь в оптимизаторе - у вас впереди ещё 100500 эксплутационных проблем и реалии рынка. Глянул в тестер/оптимизатор, если алгоритм устойчив в некоторых диапазонах (то есть не было такого что добавил 5 пунктов к SL и всё завалилось) параметров, то выводить сову на демка->цент->нормальный_счёт

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Maxim Kuznetsov:

на мой взгляд соотношение фиксированных TP/SL 5/1 жестковато для советников - периодически будут ловиться длинные серии проигрышей и сложновато будет сверху нахлобучить рискованный ММ.

я не знаю ваших алгоритмов, поэтому мнение взято "судя по движения облаков" :-)

совет: не засиживайтесь в оптимизаторе - у вас впереди ещё 100500 эксплутационных проблем и реалии рынка. Глянул в тестер/оптимизатор, если алгоритм устойчив в некоторых диапазонах (то есть не было такого что добавил 5 пунктов к SL и всё завалилось) параметров, то выводить сову на демка->цент->нормальный_счёт


Я думал 3/1, это непрерывный выигрыш/непрерывный проигрыш.

Соотношение СЛ/ТП в пределах 300/700.

Алгоритм очень устойчивый, мелкие изменения, да и не мелкие, особо не влияют. В оптимизаторе сотни вариантов которые крутятся вокруг просадки 8-20%, прибыль 100% в год.

 

Если советник становится прибыльным только за счёт оптимизации, то нет никаких гарантий, что при установке на реал он сразу не начнёт сливать. Те советники которые я использую, сразу после создания при первом запуске в тестере были прибыльные, за счёт оптимизации лишь уменьшил максимальную просадку.

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khorosh:

Если советник становится прибыльным только за счёт оптимизации, то нет никаких гарантий, что при установке на реал он сразу не начнёт сливать. Те советники которые я использую, сразу после создания при первом запуске в тестере были прибыльные, за счёт оптимизации лишь уменьшил максимальную просадку.


Так он задумывался и работает по умолчанию в плюс. там всего два индикатора СЛ и ТП.

Расскажите, как Вы оптимизируете советников, чтобы в ближайшем будущем(неделя, две), показывал результаты как на истории ?

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Ibragim Dzhanaev:

Так он задумывался и работает по умолчанию в плюс. там всего два индикатора СЛ и ТП.

Расскажите, как Вы оптимизируете советников, чтобы в ближайшем будущем(неделя, две), показывал результаты как на истории ?

Наверно имели ввиду не индикатора, а параметра.

Во-первых, по любому, даже при сохранении прибыльности, результаты не могут быть как на истории ввиду изменчивости рынка. 

Если вы имели ввиду, чтобы в ближайшем будущем сохранялась работа советника с прибылью, то существует проверка по принципу скользящего окна.

А какой то особый способ оптимизации, при котором советник бы гарантированно в ближайшем будущем работал прибыльно, вряд ли кто подскажет, так как вряд ли он существует.

Если существуют два оптимизируемых(СЛ и ТП) параметра это уже не очень хорошо, так как существует опасность подгонки. Лучше, когда вход и выход производится по сигналам, а эти параметры использовались бы только в экстренных случаях(отсутствии связи).

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