Как правильно оптимизировать советник, с фиксированным СЛ и ТП ?
По каждому году и по всем основным инструментам, результаты примерно такие. Вопрос: как получить такой результат в ближайший месяц ?
Увеличьте лот в 2-2,5 раза и сделайте чтобы прибыль была минимум 1 к 3
Увеличьте лот в 2-2,5 раза и сделайте чтобы прибыль была минимум 1 к 3
На истории все хорошо. Но выйдя за границы теста, картина меняется в худшую сторону. Вот я спрашиваю, как сделать так, чтобы хотя бы месяц, или неделю, кривая росла так же.
Увеличьте лот в 2-2,5 раза и сделайте чтобы прибыль была минимум 1 к 3
Вы хотите сказать, 3 прибыльные, 1 убыточная сделки ?
По каждому году и по всем основным инструментам, результаты примерно такие. Вопрос: как получить такой результат в ближайший месяц ?
хватит оптимизировать :-) подгонять к истории можно бесконечно
проверьте чтобы результаты оптимизиции (полученные параметры) были логичны и вперёд..
пара месяцев на демке, 3 на центах : всё под неустанным контролем
хватит оптимизировать :-) подгонять к истории можно бесконечно
проверьте чтобы результаты оптимизиции (полученные параметры) были логичны и вперёд..
пара месяцев на демке, 3 на центах : всё под неустанным контролем
Все логично. Надо понять, почему так. Мне например не понятно(есть мысли куда копать), но если понять, то шикарный алгоритм можно зафигачить.
Вот сделал 5/1, но все равно не то(правда здесь стопы убрал, со стопами 3/1 не получается).
Все логично. Надо понять, почему так. Мне например не понятно(есть мысли куда копать), но если понять, то шикарный алгоритм можно зафигачить.
Вот сделал 5/1, но все равно не то(правда здесь стопы убрал, со стопами 3/1 не получается).
на мой взгляд соотношение фиксированных TP/SL 5/1 жестковато для советников - периодически будут ловиться длинные серии проигрышей и сложновато будет сверху нахлобучить рискованный ММ.
я не знаю ваших алгоритмов, поэтому мнение взято "судя по движения облаков" :-)
совет: не засиживайтесь в оптимизаторе - у вас впереди ещё 100500 эксплутационных проблем и реалии рынка. Глянул в тестер/оптимизатор, если алгоритм устойчив в некоторых диапазонах (то есть не было такого что добавил 5 пунктов к SL и всё завалилось) параметров, то выводить сову на демка->цент->нормальный_счёт
на мой взгляд соотношение фиксированных TP/SL 5/1 жестковато для советников - периодически будут ловиться длинные серии проигрышей и сложновато будет сверху нахлобучить рискованный ММ.
я не знаю ваших алгоритмов, поэтому мнение взято "судя по движения облаков" :-)
совет: не засиживайтесь в оптимизаторе - у вас впереди ещё 100500 эксплутационных проблем и реалии рынка. Глянул в тестер/оптимизатор, если алгоритм устойчив в некоторых диапазонах (то есть не было такого что добавил 5 пунктов к SL и всё завалилось) параметров, то выводить сову на демка->цент->нормальный_счёт
Я думал 3/1, это непрерывный выигрыш/непрерывный проигрыш.
Соотношение СЛ/ТП в пределах 300/700.
Алгоритм очень устойчивый, мелкие изменения, да и не мелкие, особо не влияют. В оптимизаторе сотни вариантов которые крутятся вокруг просадки 8-20%, прибыль 100% в год.
Если советник становится прибыльным только за счёт оптимизации, то нет никаких гарантий, что при установке на реал он сразу не начнёт сливать. Те советники которые я использую, сразу после создания при первом запуске в тестере были прибыльные, за счёт оптимизации лишь уменьшил максимальную просадку.
Если советник становится прибыльным только за счёт оптимизации, то нет никаких гарантий, что при установке на реал он сразу не начнёт сливать. Те советники которые я использую, сразу после создания при первом запуске в тестере были прибыльные, за счёт оптимизации лишь уменьшил максимальную просадку.
Так он задумывался и работает по умолчанию в плюс. там всего два индикатора СЛ и ТП.
Расскажите, как Вы оптимизируете советников, чтобы в ближайшем будущем(неделя, две), показывал результаты как на истории ?
Так он задумывался и работает по умолчанию в плюс. там всего два индикатора СЛ и ТП.
Расскажите, как Вы оптимизируете советников, чтобы в ближайшем будущем(неделя, две), показывал результаты как на истории ?
Наверно имели ввиду не индикатора, а параметра.
Во-первых, по любому, даже при сохранении прибыльности, результаты не могут быть как на истории ввиду изменчивости рынка.
Если вы имели ввиду, чтобы в ближайшем будущем сохранялась работа советника с прибылью, то существует проверка по принципу скользящего окна.
А какой то особый способ оптимизации, при котором советник бы гарантированно в ближайшем будущем работал прибыльно, вряд ли кто подскажет, так как вряд ли он существует.
Если существуют два оптимизируемых(СЛ и ТП) параметра это уже не очень хорошо, так как существует опасность подгонки. Лучше, когда вход и выход производится по сигналам, а эти параметры использовались бы только в экстренных случаях(отсутствии связи).
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По каждому году и по всем основным инструментам, результаты примерно такие. Вопрос: как получить такой результат в ближайший месяц ?