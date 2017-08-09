Направление пары NZD/USD
объемы Н1 показываю что можно при купиться
объемы Н1 показываю что можно при купиться
картинку покажи
Не советую.... Мой нюх чувствует подставу)))
у самого сомнения ну если только чуть чуть взять)
я по этой картинке ничего сказать не могу, т.к. нет левой части, свои мысли скрине
возможно вы правы подождем)
возможно вы правы подождем)
на истину не претендую, тем более что никогда не торговал его, ну может лет 5 назад... а для скальпинга достаточно одного инструмента
на истину не претендую, тем более что никогда не торговал его, ну может лет 5 назад... а для скальпинга достаточно одного инструмента
скальпирую тоже на евро доллар, а на других парах, которые на часе то, сколько день даст столько и забираю
на истину не претендую, тем более что никогда не торговал его, ну может лет 5 назад... а для скальпинга достаточно одного инструмента
А вы же торгуете фьючерсами?
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