Направление пары NZD/USD

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Куда упадем или полетим?
 

объемы Н1 показываю что можно при купиться

 
Не советую.... Мой нюх чувствует жареное.

Флет и флет.
 
Kirill Shushkevich:

объемы Н1 показываю что можно при купиться


картинку покажи

 
Alexander Ivanov:
Не советую.... Мой нюх чувствует подставу)))

у самого сомнения ну если только чуть чуть взять)

 
Rafil Nurmukhametov:

картинку покажи


 
Kirill Shushkevich:


я по этой картинке ничего сказать не могу, т.к. нет левой части, свои мысли скрине


 
Rafil Nurmukhametov:

я по этой картинке ничего сказать не могу, т.к. нет левой части, свои мысли скрине



возможно вы правы подождем)

 
Kirill Shushkevich:

возможно вы правы подождем)


на истину не претендую, тем более что никогда не торговал его, ну может лет 5 назад... а для скальпинга достаточно одного инструмента 

 
Rafil Nurmukhametov:

на истину не претендую, тем более что никогда не торговал его, ну может лет 5 назад... а для скальпинга достаточно одного инструмента 


скальпирую тоже на евро доллар, а на других парах, которые на часе то, сколько день даст столько и забираю

 
Rafil Nurmukhametov:

на истину не претендую, тем более что никогда не торговал его, ну может лет 5 назад... а для скальпинга достаточно одного инструмента 


А вы же торгуете фьючерсами?

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