Нужна какая-нибудь ф-я
- Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5
- ОРДЕР открывает не на уровне указанном настройках
- MetaTrader 4. Build 160.
Пасиб, гляну че получится )
а что за функция это таинственная? )
просветите пожалуйста)
а что за функция это таинственная? )
просветите пожалуйста)
да я нейросеть свою пишу, не знаю пока, эксперементирую
ф-я для подбора весов нейронов нужна
в принципе, если ф-я выходит за границы то не страшно, можно нормализовать
Если нейросеть, то можно просто наборы случайных данных, им без разницы красота картинки и наличие связи между соседними точками.
Если нейросеть, то можно просто наборы случайных данных, им без разницы красота картинки и наличие связи между соседними точками.
Все, я придумал решение, не нужна никакая ф-я. Делать отдельную инпут переменную которая будет отвечать за итерации в оптимизиторе, допустим, 10 000. А веса для нейронов подбирать ГСЧ, после оптимизации сохранять веса в файл.
Убиваем 2-х зайцев одновременно - быстрое обучение НС в оптимизаторе в облаке при минимуме инпутов как следствие быстрая оптимизация(обучение) НС.
Только непонятно там для каждого прогона в оптимизаторе отдельный файл нужен будет, то есть это будет дофига файлов.. хмм.. тоже как-то сомнительно
удалось воплотить формулу в жизнь, неподелитесь кодом?
тоже голову ломаю не одну неделю как из 16 весовых инпутов сделать 1
для каждого +1 свой набор из 16 параметровруками устанешь вписывать :)
удалось воплотить формулу в жизнь, неподелитесь кодом?
все всегда удаестся, мое кредо - сделай или умри:) но не было времени пока что, много дел. На выходных мб продолжу
сам код ф-ии элементарный, можно взять вообще любую ф-ю и поэксперементировать, я просто не знаю какая будет лучше, мб эта которую Александр предложил
Может есть смысл вариационное исчисление подключить.
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