Нужна какая-нибудь ф-я

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Вот подскажите, допустим есть некая ф-я, например, по иксу от нуля до 10 по игрику от 0 до 100. Нужно что бы график ф-ии менялся в зависимости от инпут параметров, одного там или 2-х, лучше одного. Допустим, можно задать инпут параметр от 1 до 10000 и что бы при каждом таком аргументе ф-я имела свою уникальную кривую, в идеале что бы кол-во вариантов было почти не ограничено, ну или ограничено перебором всех доступных вариантов. И не выходила за рамки фрейма 10 на 100. Можно написать такую ф-ю? Или подобрать что-то похожее.
 


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Alexander Ivanov:


Пасиб, гляну че получится )
 
Maxim Dmitrievsky:
Пасиб, гляну че получится )

  а что за функция это таинственная? )

 просветите пожалуйста)

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Alexander Ivanov:

  а что за функция это таинственная? )

 просветите пожалуйста)

да я нейросеть свою пишу, не знаю пока, эксперементирую

ф-я для подбора весов нейронов нужна

в принципе, если ф-я выходит за границы то не страшно, можно нормализовать

 

Если нейросеть, то можно просто наборы случайных данных, им без разницы красота картинки и наличие связи между соседними точками.

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Dmitry Fedoseev:

Если нейросеть, то можно просто наборы случайных данных, им без разницы красота картинки и наличие связи между соседними точками.

тогда результаты воспроизводиться не будут, лучше конкретную ф-ю
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Все, я придумал решение, не нужна никакая ф-я. Делать отдельную инпут переменную которая будет отвечать за итерации в оптимизиторе, допустим, 10 000. А веса для нейронов подбирать ГСЧ, после оптимизации сохранять веса в файл.

Убиваем 2-х зайцев одновременно - быстрое обучение НС в оптимизаторе в облаке при минимуме инпутов как следствие быстрая оптимизация(обучение) НС.

Только непонятно там для каждого прогона в оптимизаторе отдельный файл нужен будет, то есть это будет дофига файлов.. хмм.. тоже как-то сомнительно

 

удалось воплотить формулу в жизнь, неподелитесь кодом?

тоже голову ломаю не одну неделю как из 16 весовых инпутов сделать 1

для каждого +1 свой набор из 16 параметров

руками устанешь вписывать :)
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Vladimir Gribachev:

удалось воплотить формулу в жизнь, неподелитесь кодом?

все всегда удаестся, мое кредо - сделай или умри:) но не было времени пока что, много дел. На выходных мб продолжу

сам код ф-ии элементарный, можно взять вообще любую ф-ю и поэксперементировать, я просто не знаю какая будет лучше, мб эта которую Александр предложил

 

Может есть смысл вариационное исчисление подключить.

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