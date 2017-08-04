Получали ли вы когда-нибудь такой уменьшенный, куцый график цены после старта MT4 ?

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Эта картинка относится к голосованию наверху.

 

Методом проб и ошибок я знаю, как "привести в чувство" такой график. Например, дважды сделать Ctrl+N или Ctrl+M. Но вопрос в том, почему эту явную ошибку в программе не исправила MQ ? Может, я что-то не понимаю? Может, я неправильно эксплуатирую MT4 ?

 

Ни разу подобного не видел, но это ХИТ.

осталось только ещё графиков шахматкой добавить и получиться шикарнейший обзор рынка

 
Victor Ziborov:

Эта картинка относится к голосованию наверху.

Один маленький вопросик - если Ваше разрешение экрана  соотнести к 800*600 получится ли такая пропорция, что размеры изображения будут точно такими же как на скрине?

Если да, то ответ собственно в этом.

 
Renat Akhtyamov:

Один маленький вопросик - если Ваше разрешение экрана  соотнести к 800*600 получится ли такая пропорция, что размеры изображения будут точно такими же как на скрине?

Если да, то ответ собственно в этом.

Разрешение моего экрана 1680 x 1050. Первое число 1680 можно с нятяжкой назвать кратным 800, но второе - определённо нет. Почему MQ не исправляет эту ошибку - я догадываюсь. Потому что они увлечены программированием, развитием MT5, несмотря на то, что MT4 - гораздо популярнее. И в таких условиях до MT4 - просто "не доходят руки".

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