Почему спред равен нулю
У меня работает
лучше бы он вообще был отрицательный :-)
RomanS:Ну так пошагово проверьте где ошибка.
Скриптом не проверял (не интересует) но в советнике Алерт (0)
Может данных о тике нет.
mrProF:на истории у многих баров тоже нет спреда. Надеюсь это исправляют https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983
Prival:Весело, ни чего не скажешь...
А у других ДЦ не проверяли? Хотя может котировки одни и те же...
mrProF:
ага мне еще и на других бесплатно горбатиться, пусть сами ковыряют свою историю. Я тот индикатор делал для сбора статистики. В чемпионате есть фраза про сделки в пределах спреда. Там в индикаторе выводиться МОЖ спреда + 3 сигма (может кому и пригодиться) что бы под раздачу не попасть. По статистики эта величина с вероятностью большей 0.9 будет превышать спред.
З,Ы,а отсутсвие спреда на истории это так побочный продукт исследования. Который породил у меня кучу вопросов (недоумений по работе тестера, моделирования тиков) ... на них так и не ответили...
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
- 2010.05.21
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
Скриптом не проверял (не интересует) но в советнике Алерт (0)