Почему спред равен нулю

subj

   MqlTick last_tick;
   SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick);
   double ASK=last_tick.ask;
   double BID=last_tick.bid;
   double spread=ASK-BID;
   NormalizeDouble (spread, _Digits);
   Alert(spread);

Скриптом не проверял (не интересует) но в советнике Алерт (0) 

 

У меня работает

 

 
лучше бы он вообще был отрицательный :-)
 
subj

Скриптом не проверял (не интересует) но в советнике Алерт (0) 

Ну так пошагово проверьте где ошибка.
Может данных о тике нет.
 
Ну так пошагово проверьте где ошибка.
Может данных о тике нет.
на истории у многих баров тоже нет спреда. Надеюсь это исправляют https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983
на истории у многих баров тоже нет спреда. Надеюсь это исправляют https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983
Весело, ни чего не скажешь...
А у других ДЦ не проверяли? Хотя может котировки одни и те же...
 
Весело, ни чего не скажешь...
А у других ДЦ не проверяли? Хотя может котировки одни и те же...

ага мне еще и на других бесплатно горбатиться, пусть сами ковыряют свою историю. Я тот индикатор делал для сбора статистики. В чемпионате есть фраза про сделки в пределах спреда. Там в индикаторе выводиться МОЖ спреда + 3 сигма (может кому и пригодиться) что бы под раздачу не попасть. По статистики эта величина с вероятностью большей 0.9 будет превышать спред.

З,Ы,а отсутсвие спреда на истории это так побочный продукт исследования. Который породил у меня кучу вопросов (недоумений по работе тестера, моделирования тиков)  ... на них так и не ответили... 

