немного переделать индикатор
bar:
Прошу немного переделать индикатор, чтобы показания пипсов было в левом верхнем углу, а общую сумму пипсов вообще убрать.
Добрый день!
Прошу немного переделать индикатор, чтобы показания пипсов было в левом верхнем углу, а общую сумму пипсов вообще убрать.
Всё получилось! Благодарю!
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Добрый день!
Прошу немного переделать индикатор, чтобы показания пипсов было в левом верхнем углу, а общую сумму пипсов вообще убрать.