Кто в курсе - известная криптобиржа сгоксилась окончательно или еще есть шанс?
материалов в инете на эту тему накидали достаточно.
- Индикатор консолидации
- Платежная система ePayments кто пользуется для вывода ?
- Объёмный анализ
Да, тоже сегодня читал. Имхо, разумеется, но если и не окончательно, то век криптовалют недолог. Пройдет как и увлечение покемонами.)
trader781:Какая биржа закрылась?
материалов в инете на эту тему накидали достаточно.
материалов в инете на эту тему накидали достаточно.
Alexey Volchanskiy:
Что характерно, на olymptrade котировки биткоина идут
котировать и торговать разные понятия
чет ничего подобного не нашел... ссылочку плиз
55% вернут всем пользователям
Artem Abanin:Ага... ммм тоже все вернули... и все остальные в очередь стоят вернуть, а вкладчики такие все неуловимые...
55% вернут всем пользователям
Artem Abanin:
55% вернут всем пользователям
Начиная с завтра можно будет вывести 55% с условием, но если забираешь 55%, то автоматом не претендуешь на токены.
Потом через некоторое время будет переезд на новый сайт
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