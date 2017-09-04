Кто в курсе - известная криптобиржа сгоксилась окончательно или еще есть шанс?

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материалов в инете на эту тему накидали достаточно.
 
Да, тоже сегодня читал. Имхо, разумеется, но если и не окончательно, то век криптовалют недолог. Пройдет как и увлечение покемонами.)
 
trader781:
материалов в инете на эту тему накидали достаточно.
Какая биржа закрылась?
 

Что характерно, на olymptrade котировки биткоина идут

 
Alexey Volchanskiy:

Что характерно, на olymptrade котировки биткоина идут


котировать и торговать разные понятия

 

чет ничего подобного не нашел... ссылочку плиз

 

Они ещё не выполнили свою задачу?


 

55% вернут всем пользователям

 
Artem Abanin:

55% вернут всем пользователям

Ага... ммм тоже все вернули... и все остальные в очередь стоят вернуть, а вкладчики такие все неуловимые...
 
Artem Abanin:

55% вернут всем пользователям

Начиная с завтра можно будет вывести 55% с условием, но если забираешь 55%, то автоматом не претендуешь на токены.

Потом через некоторое время будет переезд на новый сайт

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