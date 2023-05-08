Помогите исправить ошибку в советнике
Смотрите как там вычисляется iLots - нормализуется до одного знака. Надо вместо 1 поставить 2, а еще лучше сделать внешний параметр для этого значения.
Доброе время суток!
Столкнулся с проблемой выставление размером лота в советнике (сетка)
Советник работает как на 4х и 5ти значных (Брокер Альпари)
но на центовом счете его размер лота 1.00лот. работает нормально.
На стандарте 0.10лот. работает также нормально
Помогите исправить чтобы его лот в любом можно было выставить в размере 0.01лота как и на стандарт счет так и на центовый.
вот ошибка:
Вот параметры советника:
Нормализовать лот по Digits - это неправильно.
Дмитрый, вы сможете исправить проблему в советнике? Буду Вам благодарен за помощь.
добрый день.
//удалить следующее double iLots; extern int LotsDigits=2; //удалить все расчеты лота iLots=NormalizeDouble(Lots*MathPow(LotExponent,NumOfTrades),LotsDigits); //заменить в команде установки ордеров OrderSend iLots //на iLots(NumOfTrades) //добавить функцию расчета лота double iLots(int level) { return(MathMin(MathMax(MathFloor((Lots*MathPow(LotExponent,level)-MarketInfo(_Symbol,MODE_MINLOT))/ MarketInfo(_Symbol,MODE_LOTSTEP))*MarketInfo(_Symbol,MODE_LOTSTEP)+MarketInfo(_Symbol,MODE_MINLOT), MarketInfo(_Symbol,MODE_MINLOT)),MarketInfo(_Symbol,MODE_MAXLOT))); }будет работать и считать все автоматом, без лишних заморочек на любом брокере и счете.
с уважением.
добрый день.
с уважением.
Вы забыли нормализацию.
В окне свойств новая переменная LotsDigits. Ставьте 2 если лот 0.01, 1 - если 0.1 и 0 если 1.0
Дмитрий, вы уже исправили в этом советнике ошибку которая вылетала у меня? Просто тут также выкладывали сов, кто делал изменения. Хотелось бы узнать.
Дмитрий, вы уже исправили в этом советнике ошибку которая вылетала у меня? Просто тут также выкладывали сов, кто делал изменения. Хотелось бы узнать.
Исправил, выше смотрите мой пост с прикрепленным файлом
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Доброе время суток!
Столкнулся с проблемой выставление размером лота в советнике (сетка)
Советник работает как на 4х и 5ти значных (Брокер Альпари)
но на центовом счете его размер лота 1.00лот. работает нормально.
На стандарте 0.10лот. работает также нормально
Помогите исправить чтобы его лот в любом можно было выставить в размере 0.01лота как и на стандарт счет так и на центовый.
вот ошибка:
Вот параметры советника: