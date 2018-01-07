Читаете ленту новостей? - страница 2

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Maxim Kuznetsov:

83, при том что ленту смотрел где-то в начале дня..

Да, в основном там реклама. НО ! у многих которые постят рекламу нет-нет, да и проскакивает что-нить любопытное. Бывают конечно люди исключительно назойливые со своей рекламой типа "утренних гепов" :-)


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Galina Bobro:

+ существует "акция" - "сделай 3+ поста подряд и получи отписку".


Можно подробнее,пожалуйста?

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Galina Bobro:

Как до жирафа...-поняллл:)

 

а что это?

 

Выбрал вариант "НЕТ".

Я всегда отключаю эту опцию и индикатора новостей у меня нет совсем )))

Если кому-то что-то от меня нужно, напишет в личку, если мне что-то нужно - найду сам.

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