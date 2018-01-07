Читаете ленту новостей? - страница 2
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83, при том что ленту смотрел где-то в начале дня..
Да, в основном там реклама. НО ! у многих которые постят рекламу нет-нет, да и проскакивает что-нить любопытное. Бывают конечно люди исключительно назойливые со своей рекламой типа "утренних гепов" :-)
+ существует "акция" - "сделай 3+ поста подряд и получи отписку".
Можно подробнее,пожалуйста?
Как до жирафа...-поняллл:)
а что это?
Выбрал вариант "НЕТ".
Я всегда отключаю эту опцию и индикатора новостей у меня нет совсем )))
Если кому-то что-то от меня нужно, напишет в личку, если мне что-то нужно - найду сам.