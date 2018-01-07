Читаете ленту новостей?

Новый комментарий
[Удален]  
  • 23% (25)
  • 26% (28)
  • 43% (46)
  • 8% (9)
Всего проголосовало: 108
[Удален]  

Всегда нажимаю на Ленту новостей,но вот времени для чтения не хватает больше чем на 10 записей...

 
Nikolay Gaylis:

Всегда нажимаю на Ленту новостей,но вот времени для чтения не хватает больше чем на 10 записей...


там реклама одна, чего читать-то

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

там реклама одна, чего читать-то

иногда можно увидеть крутой сигнал,правда без "стажа")
 
Alexey Volchanskiy:

там реклама одна, чего читать-то

Можно среди рекламы увидеть советник с маркета, перейти и посмотреть чем дышит. Иногда интересные идеи встречаются. В общем чтение ленты(рекламы) не совсем бесполезное занятие. 

 

Лента наполняется новостями от тех, кто в друзьях. Делаем разрешение показывать в ленте лишь новости от тех, от кого интересно их читать, и не накопится никогда 99+

 
Artyom Trishkin:

Лента наполняется новостями от тех, кто в друзьях. Делаем разрешение показывать в ленте лишь новости от тех, от кого интересно их читать, и не накопится никогда 99+

83, при том что ленту смотрел где-то в начале дня..

Да, в основном там реклама. НО ! у многих которые постят рекламу нет-нет, да и проскакивает что-нить любопытное. Бывают конечно люди исключительно назойливые со своей рекламой типа "утренних гепов" :-)

 
Maxim Kuznetsov:

83, при том что ленту смотрел где-то в начале дня..

Да, в основном там реклама. НО ! у многих которые постят рекламу нет-нет, да и проскакивает что-нить любопытное. Бывают конечно люди исключительно назойливые со своей рекламой типа "утренних гепов" :-)

У меня иногда максимум 4 - 6. А обычно 1 - 2. Просто оставляю лишь тех, от кого действительно мне нужно видеть что-то.

 

нужно знать конкурентов в лицо) - поэтому читаю.

ну или вдруг что-то интересное, особенно сигналы для меня. Смотрю тенденции по ленте. 

+ существует "акция" - "сделай 3+ поста подряд и получи отписку". А так читаю   пролистываю почти всех.

[Удален]  
Galina Bobro:

нужно знать конкурентов в лицо) - поэтому читаю.

ну или вдруг что-то интересное, особенно сигналы для меня. Смотрю тенденции по ленте. 

+ существует "акция" - "сделай 3+ поста подряд и получи отписку". А так читаю   пролистываю почти всех.


Мы же все в одной сковороде,Галина!)))-А кто для Вас конкуренты?

 
Nikolay Gaylis:

Мы же все в одной сковороде,Галина!)))-А кто для Вас конкуренты?


Например, часто смотрю что продают, как оформляют, насколько популярны те или иные продукты. 

На фрилансе то смысла смотреть конкурентов. 

Кажется вы понимаете "конкурент" как что-то негативное. 

12
Новый комментарий