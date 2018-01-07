Читаете ленту новостей?
Всегда нажимаю на Ленту новостей,но вот времени для чтения не хватает больше чем на 10 записей...
Всегда нажимаю на Ленту новостей,но вот времени для чтения не хватает больше чем на 10 записей...
там реклама одна, чего читать-то
там реклама одна, чего читать-то
там реклама одна, чего читать-то
Можно среди рекламы увидеть советник с маркета, перейти и посмотреть чем дышит. Иногда интересные идеи встречаются. В общем чтение ленты(рекламы) не совсем бесполезное занятие.
Лента наполняется новостями от тех, кто в друзьях. Делаем разрешение показывать в ленте лишь новости от тех, от кого интересно их читать, и не накопится никогда 99+
Лента наполняется новостями от тех, кто в друзьях. Делаем разрешение показывать в ленте лишь новости от тех, от кого интересно их читать, и не накопится никогда 99+
83, при том что ленту смотрел где-то в начале дня..
Да, в основном там реклама. НО ! у многих которые постят рекламу нет-нет, да и проскакивает что-нить любопытное. Бывают конечно люди исключительно назойливые со своей рекламой типа "утренних гепов" :-)
83, при том что ленту смотрел где-то в начале дня..
Да, в основном там реклама. НО ! у многих которые постят рекламу нет-нет, да и проскакивает что-нить любопытное. Бывают конечно люди исключительно назойливые со своей рекламой типа "утренних гепов" :-)
У меня иногда максимум 4 - 6. А обычно 1 - 2. Просто оставляю лишь тех, от кого действительно мне нужно видеть что-то.
нужно знать конкурентов в лицо) - поэтому читаю.
ну или вдруг что-то интересное, особенно сигналы для меня. Смотрю тенденции по ленте.
+ существует "акция" - "сделай 3+ поста подряд и получи отписку". А так читаю пролистываю почти всех.
нужно знать конкурентов в лицо) - поэтому читаю.
ну или вдруг что-то интересное, особенно сигналы для меня. Смотрю тенденции по ленте.
+ существует "акция" - "сделай 3+ поста подряд и получи отписку". А так читаю пролистываю почти всех.
Мы же все в одной сковороде,Галина!)))-А кто для Вас конкуренты?
Мы же все в одной сковороде,Галина!)))-А кто для Вас конкуренты?
Например, часто смотрю что продают, как оформляют, насколько популярны те или иные продукты.
На фрилансе то смысла смотреть конкурентов.
Кажется вы понимаете "конкурент" как что-то негативное.
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