Упорядочить "Избранное"

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Лично мне, неудобно искать тему, в который были интересные мысли, и которую я отметил год или более тому назад.

Мне было бы удобно самому создавать категории избранного и вносить туда ветки.

Ещё хорошо бы иметь возможность сохранять в избранном конкретное сообщение, а не всю ветку.


 

У вас в браузере звездочки нет, что ли?

 
Andrey Khatimlianskii:

У вас в браузере звездочки нет, что ли?

 

Конечно есть, но пользуюсь я не одним компьютером...
 
Aleksey Vyazmikin:

 

Конечно есть, но пользуюсь я не одним компьютером...

Там и синхронизация есть, освойте. Очень удобно.

 
Andrey Khatimlianskii:

Там и синхронизация есть, освойте. Очень удобно.

 

Так Вы за то, что б убрать "избранное"?

Не волнуйтесь за меня - на сверх важную информацию я делаю закладки - вопрос в улучшении интерфейса данного ресурса, а не в возможности решать задачу иными способами.

 
Aleksey Vyazmikin:

Так Вы за то, что б убрать "избранное"?

Не волнуйтесь за меня - на сверх важную информацию я делаю закладки - вопрос в улучшении интерфейса данного ресурса, а не в возможности решать задачу иными способами.

Я за то, чтобы не морочить людям голову тем, что давно реализовано.

Чем здешнее избранное будет удобнее, чем закладки хрома? Зачем изобретать велосипед?

 
Andrey Khatimlianskii:

Я за то, чтобы не морочить людям голову тем, что давно реализовано.

Чем здешнее избранное будет удобнее, чем закладки хрома? Зачем изобретать велосипед?


Так Вы не пользуетесь избранным здесь? Я Вас реально не могу понять - Вы против избранного как такового, кроме как в хроме?

 
Aleksey Vyazmikin:

Так Вы не пользуетесь избранным здесь? Я Вас реально не могу понять - Вы против избранного как такового, кроме как в хроме?

Пользуюсь немного:


Не против. Просто не вижу смысла в доработках.

Не обращайте на меня внимания, я здесь не один. Просто высказал свое мнение.

 

Избранное - это хорошо, плохо то, что его нельзя сортировать. Есть темы, которые нужны под рукой, а они в общем списке и очень далеко, чтоб найти, нужно перелистать ни один десяток страниц.

Если-бы ещё внести раздел: "Очень избранное", тогда вообще было-бы хорошо, туда складывать нужные, а не в общие.

 
Andrey Khatimlianskii:

Пользуюсь немного:


Не против. Просто не вижу смысла в доработках.

Не обращайте на меня внимания, я здесь не один. Просто высказал свое мнение.


Мне важно понять Ваше мнение.

Дорабатывать всегда есть что, если есть персонал этим занимающийся и руководство следящее за интересами клиентов.

Всё остальное - вопрос приоритетов - может реально есть другие глобальные задачи, а я тут с предложением об улучшении жизни (удобстве использования настоящего ресурса) многих клиентов...

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