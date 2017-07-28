Упорядочить "Избранное"
- Расширение раздела контактов - нужно упорядочить список друзей создав разные категории (подкаталоги)
- Предложение метаквотам по разделу "Маркет". Если есть мониторинг - отмечать такие советники.
- Как Вам новшества в избранном ?
Лично мне, неудобно искать тему, в который были интересные мысли, и которую я отметил год или более тому назад.
Мне было бы удобно самому создавать категории избранного и вносить туда ветки.
Ещё хорошо бы иметь возможность сохранять в избранном конкретное сообщение, а не всю ветку.
У вас в браузере звездочки нет, что ли?
У вас в браузере звездочки нет, что ли?
Конечно есть, но пользуюсь я не одним компьютером...
Конечно есть, но пользуюсь я не одним компьютером...
Там и синхронизация есть, освойте. Очень удобно.
Там и синхронизация есть, освойте. Очень удобно.
Так Вы за то, что б убрать "избранное"?
Не волнуйтесь за меня - на сверх важную информацию я делаю закладки - вопрос в улучшении интерфейса данного ресурса, а не в возможности решать задачу иными способами.
Так Вы за то, что б убрать "избранное"?
Не волнуйтесь за меня - на сверх важную информацию я делаю закладки - вопрос в улучшении интерфейса данного ресурса, а не в возможности решать задачу иными способами.
Я за то, чтобы не морочить людям голову тем, что давно реализовано.
Чем здешнее избранное будет удобнее, чем закладки хрома? Зачем изобретать велосипед?
Я за то, чтобы не морочить людям голову тем, что давно реализовано.
Чем здешнее избранное будет удобнее, чем закладки хрома? Зачем изобретать велосипед?
Так Вы не пользуетесь избранным здесь? Я Вас реально не могу понять - Вы против избранного как такового, кроме как в хроме?
Так Вы не пользуетесь избранным здесь? Я Вас реально не могу понять - Вы против избранного как такового, кроме как в хроме?
Пользуюсь немного:
Не против. Просто не вижу смысла в доработках.
Не обращайте на меня внимания, я здесь не один. Просто высказал свое мнение.
Избранное - это хорошо, плохо то, что его нельзя сортировать. Есть темы, которые нужны под рукой, а они в общем списке и очень далеко, чтоб найти, нужно перелистать ни один десяток страниц.
Если-бы ещё внести раздел: "Очень избранное", тогда вообще было-бы хорошо, туда складывать нужные, а не в общие.
Пользуюсь немного:
Не против. Просто не вижу смысла в доработках.
Не обращайте на меня внимания, я здесь не один. Просто высказал свое мнение.
Мне важно понять Ваше мнение.
Дорабатывать всегда есть что, если есть персонал этим занимающийся и руководство следящее за интересами клиентов.
Всё остальное - вопрос приоритетов - может реально есть другие глобальные задачи, а я тут с предложением об улучшении жизни (удобстве использования настоящего ресурса) многих клиентов...
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