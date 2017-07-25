Фильтр по авторам для CodeBase - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подозреваю что такая жёсткая модерация в CodeBase физически невозможна...Отдал человек свои пять строчек кода на всеобщий доступ,оформил должным образом - с чего ему отказать-то?
а вот чего придумать чтобы подобные пятистрочия и творения особо плодовитых авторов не забивали основные страницы - не знаю как, но чего должно быть.
хотя-бы по аналогии с маркетом - там в аналогичных разделах есть фильтры
Хотя бы по рейтингу сделать фильтр и по количеству звезд.
на цифре 70 проголосовавших, из которых ~1/3 не интересует собственно проблема, можно провести промежуточный итог
то есть предложенный фильтр как-бы нужен (за - большинство), но не то чтобы супер-актуально (всё-же большинство не подавляющее)
скорее результат как и обсуждения выше скорее говорят о необходимости что-то менять в интерфейсе кодобазы.
посмотрим что будет далее - голосование всё еще доступно.
на цифре 70 проголосовавших, из которых ~1/3 не интересует собственно проблема, можно провести промежуточный итог
то есть предложенный фильтр как-бы нужен (за - большинство), но не то чтобы супер-актуально (всё-же большинство не подавляющее)
скорее результат как и обсуждения выше скорее говорят о необходимости что-то менять в интерфейсе кодобазы.
посмотрим что будет далее - голосование всё еще доступно.