Фильтр по авторам для CodeBase - страница 2

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Maxim Kuznetsov:

Подозреваю что такая жёсткая модерация в CodeBase физически невозможна...Отдал человек свои пять строчек кода на всеобщий доступ,оформил должным образом - с чего ему отказать-то?

а вот чего придумать чтобы подобные пятистрочия и творения особо плодовитых авторов не забивали основные страницы - не знаю как, но чего должно быть.

хотя-бы по аналогии с маркетом - там в аналогичных разделах есть фильтры


Хотя бы по рейтингу сделать фильтр и по количеству звезд.

 

на цифре 70 проголосовавших, из которых ~1/3 не интересует собственно проблема, можно провести промежуточный итог


то есть предложенный фильтр как-бы нужен (за - большинство), но не то чтобы супер-актуально (всё-же большинство не подавляющее)

скорее результат как и обсуждения выше скорее говорят о необходимости что-то менять в интерфейсе кодобазы.

посмотрим что будет далее - голосование всё еще доступно.

 
Maxim Kuznetsov:

на цифре 70 проголосовавших, из которых ~1/3 не интересует собственно проблема, можно провести промежуточный итог


то есть предложенный фильтр как-бы нужен (за - большинство), но не то чтобы супер-актуально (всё-же большинство не подавляющее)

скорее результат как и обсуждения выше скорее говорят о необходимости что-то менять в интерфейсе кодобазы.

посмотрим что будет далее - голосование всё еще доступно.

Так и программистов тоже меньше простотрейдеров
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