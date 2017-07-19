OnTick() или OnTimer()
В своих советниках использую OnBookEvent(),
но на дальних фьючерсах стакан бывает не обновляется часами.
Чтобы выставился отложенный ордер, при отсутствии события изменения стакана, думаю использовать OnTick() или OnTimer()
Что лучше?
Если стакан не меняется - значит и тиков не будет. В этом случае OnTick() бесполезен.
Если стакан не меняется - значит и тиков не будет. В этом случае OnTick() бесполезен.
А разве OnTick() не срабатывает, при появлении нового бара?
А разве OnTick() не срабатывает, при появлении нового бара?
Если нету сделок, то и нового бара не будет.
Если нету сделок, то и нового бара не будет.
Ок, спасибо
Очень интересно - OnBookEvent() нет, баров нет, с чего может появиться причина для установки ордера?
Очень интересно - OnBookEvent() нет, баров нет, с чего может появиться причина для установки ордера?
Причин может быть много, самая главная причина - так захотелось.
Причин может быть много, самая главная причина - так захотелось.
Нет, не так захотелоь :), а особенности торговли фьючерсами на акции
Дело в том, что при выплате дивидентов, цена фьючерса резко падает относительно расчётной
цены, но никто не знает какой точно процент будет выплачен.
Трейдеры, страхуясь, выставляют ордера ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже (с большим запасом) "будующей" цены,
и выставив ордер чуть выше цены остальных, но с предварительно большим профитом, есть очень большая
вероятность исполнения твоего ордера.
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В своих советниках использую OnBookEvent(),
но на дальних фьючерсах стакан бывает не обновляется часами.
Чтобы выставился отложенный ордер, при отсутствии события изменения стакана, думаю использовать OnTick() или OnTimer()
Что лучше?