Терминал MT4 не отправляет сообщение на почту.

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Добрый день. Помогите пожайлуста разобраться. Терминал MT4 не отправляет сообщение на почту. В журнале выдает такое сообщение - Mail: login to smtp.yandex.ru failed

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91DpK73CF5:
Помогите пожайлуста разобраться. Терминал MT4 не отправляет сообщение на почту. В журнале выдает такое сообщение - Mail: login to smtp.yandex.ru failed

Порт :25 надо бы добавить.


 

Добавлял уже - Mail: login to smtp.yandex.ru:25 failed


 

Я подумал, может в названии логина цифр не должно быть.

 
91DpK73CF5:

Я подумал, может в названии логина цифр не должно быть.

Логин тут не причём, там может быть что угодно.

Порт 25 не работает почему то.
А вот порт 465 прислал аж 8 писем по нажатию на тест.
Повторно ещё раз нажал и уже одно письмо отправил.


 

Спасибо! Заработало

 

Приветствую

Подскажите, пожалуйста, как быть, мт4 тож не отправляет письма на почту по сигналам индикаторов

в журнале вот что пишет


2021.10.28 10:01:10.410 Mail: not enough space for 'VR Alert message USDJPYm H1'

2021.10.28 10: 01: 10.410 Почта: недостаточно места для сообщения VR Alert USDJPYm H1

Как такое исправить, чтоб заработало?


Благодарю

 
artdeflor #:

Приветствую

Подскажите, пожалуйста, как быть, мт4 тож не отправляет письма на почту по сигналам индикаторов

в журнале вот что пишет


2021.10.28 10:01:10.410 Mail: not enough space for 'VR Alert message USDJPYm H1'

2021.10.28 10: 01: 10.410 Почта: недостаточно места для сообщения VR Alert USDJPYm H1

Как такое исправить, чтоб заработало?


Благодарю

На почтовом сервере случайно нет переполнения? Может он уже забит до лимита и не может принимать новые сообщения?

 
Ihor Herasko #:

На почтовом сервере случайно нет переполнения? Может он уже забит до лимита и не может принимать новые сообщения?

а где посмотреть то ?


в настройках самой почты ?


уже и менял порт с 465 на 25 по яндексу тоже не помогает

 
artdeflor #:

а где посмотреть то ?


в настройках самой почты ?


уже и менял порт с 465 на 25 по яндексу тоже не помогает

Я имею в виду, что может это сообщение относится к самому почтовому ящику. К примеру, у меня вот так показывает состояние ящика.

Но, возможно, это сообщение от самого терминала.

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