Терминал MT4 не отправляет сообщение на почту.
- EventChartCustom => indicator is too slow
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Помогите пожайлуста разобраться. Терминал MT4 не отправляет сообщение на почту. В журнале выдает такое сообщение - Mail: login to smtp.yandex.ru failed
Порт :25 надо бы добавить.
Добавлял уже - Mail: login to smtp.yandex.ru:25 failed
Я подумал, может в названии логина цифр не должно быть.
Я подумал, может в названии логина цифр не должно быть.
Логин тут не причём, там может быть что угодно.
Порт 25 не работает почему то.
А вот порт 465 прислал аж 8 писем по нажатию на тест.
Повторно ещё раз нажал и уже одно письмо отправил.
Спасибо! Заработало
Приветствую
Подскажите, пожалуйста, как быть, мт4 тож не отправляет письма на почту по сигналам индикаторов
в журнале вот что пишет
2021.10.28 10:01:10.410 Mail: not enough space for 'VR Alert message USDJPYm H1'
2021.10.28 10: 01: 10.410 Почта: недостаточно места для сообщения VR Alert USDJPYm H1
Как такое исправить, чтоб заработало?
Благодарю
Приветствую
Подскажите, пожалуйста, как быть, мт4 тож не отправляет письма на почту по сигналам индикаторов
в журнале вот что пишет
2021.10.28 10:01:10.410 Mail: not enough space for 'VR Alert message USDJPYm H1'
2021.10.28 10: 01: 10.410 Почта: недостаточно места для сообщения VR Alert USDJPYm H1
Как такое исправить, чтоб заработало?
Благодарю
На почтовом сервере случайно нет переполнения? Может он уже забит до лимита и не может принимать новые сообщения?
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