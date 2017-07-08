Скользящая средняя на базе МНК
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Должно быть такое в кодабазе.
Должно быть такое в кодабазе.
В терминале есть графический инструмент "канал линейной регрессии", если создать на графике, растянуть на 10 баров, подвигать, он будет одним концом скользить точно по этому индикатору.
Нашел - https://www.mql5.com/ru/code/9161/47188#!tab=code
Только с периодом что-то, надо 9 ставить, тогда есть совпадение. Древнейший индикатор... еще должны быть такие же.
Нашел - https://www.mql5.com/ru/code/9161/47188#!tab=code
Только с периодом что-то, надо 9 ставить, тогда есть совпадение. Древнейший индикатор... еще должны быть такие же.
И я так понимаю, что если этот метод не пиарят, значит в нем нет особой прелести и пользы
Просто еще одна скользящая средняя.
Если функции сделать void, то можно выбросить return - будет короче и, значит, дешевле
Товарищи, появилась у меня идея, которую реализовал "на коленке". Подобного в кодобазе не нашел.
А вот такое уже будет перерисовываться скорее всего.
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