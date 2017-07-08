Скользящая средняя на базе МНК

Новый комментарий
 
Товарищи, появилась у меня идея, которую реализовал "на коленке". Подобного в кодобазе не нашел. 
Данная МА гораздо быстрее простых машек, точно не перерисовывается, ФЗ минимальна, гладкость, конечно, хуже, чем у ходрика или калмана...но зато нет перерисовки.
Для чего выкладываю? Хочу услышать разумную критику, советы по корректности кода, ну или хотя бы оценку ее работоспособности.

P.S. Пока только файл, картинки смогу загрузить с утра
Файлы:
LinApp.mq4  4 kb
 

Должно быть такое в кодабазе.

 
Dmitry Fedoseev:

Должно быть такое в кодабазе.

Не видел...
 

В терминале есть графический инструмент "канал линейной регрессии", если создать на графике, растянуть на 10 баров, подвигать, он будет одним концом скользить точно по этому индикатору. 

 

Нашел - https://www.mql5.com/ru/code/9161/47188#!tab=code

Только с периодом что-то, надо 9 ставить, тогда есть совпадение. Древнейший индикатор... еще должны быть такие же.

 
Dmitry Fedoseev:

Нашел - https://www.mql5.com/ru/code/9161/47188#!tab=code

Только с периодом что-то, надо 9 ставить, тогда есть совпадение. Древнейший индикатор... еще должны быть такие же.

Кто ищет, то всегда...ну хотя бы у меня есть вариант выбора типа цены для аппроксимации
 
И я так понимаю, что если этот метод не пиарят, значит в нем нет особой прелести и пользы
 
Ilya Flegentov:
И я так понимаю, что если этот метод не пиарят, значит в нем нет особой прелести и пользы

Просто еще одна скользящая средняя.

 
Ilya Flegentov:  Хочу услышать разумную критику, советы по корректности кода, ну или хотя бы оценку ее работоспособности

Если функции сделать void, то можно выбросить return - будет короче и, значит, дешевле

 
Ilya Flegentov:
Товарищи, появилась у меня идея, которую реализовал "на коленке". Подобного в кодобазе не нашел. 
Данная МА гораздо быстрее простых машек, точно не перерисовывается, ФЗ минимальна, гладкость, конечно, хуже, чем у ходрика или калмана...но зато нет перерисовки.
Для чего выкладываю? Хочу услышать разумную критику, советы по корректности кода, ну или хотя бы оценку ее работоспособности.

P.S. Пока только файл, картинки смогу загрузить с утра

А вот такое уже будет перерисовываться скорее всего.

 
Ilya Flegentov:  Хочу услышать разумную критику, советы по корректности кода, ну или хотя бы оценку ее работоспособности.


Новый комментарий