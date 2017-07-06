Модераторам! - страница 2
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Предлагали, не раз. Начальство сказало пользоваться Home/End.
Ну им виднее))...
Ленивым вдвойне виднее.
Начальство не в курсе, что до кнопки нужно тянуть пальцы и руки. Мало того, что это психологически чутка раздражает (использование клавы), так и ночью вообще проблематично попасть на кнопку. Мышку для чего придумали, начальство не в курсе. А если и в курсе, то не в курсе, как использовать её плюсы.
Да чего там говорить, до сих пор статистики посещений нет, ни в сигналах, ни в продуктах. Нет удобной кнопки "избранное" возле сигналов и продуктов. Да даже курсор до сих пор западает в окно цитаты! Да ну, лучше минималку за сигналы повысить.
Ленивым вдвойне виднее.
Начальство не в курсе, что до кнопки нужно тянуть пальцы и руки. Мало того, что это психологически чутка раздражает (использование клавы), так и ночью вообще проблематично попасть на кнопку. Мышку для чего придумали, начальство не в курсе. А если и в курсе, то не в курсе, как использовать её плюсы.
Да чего там говорить, до сих пор статистики посещений нет, ни в сигналах, ни в продуктах. Нет удобной кнопки "избранное" возле сигналов и продуктов. Да даже курсор до сих пор западает в окно цитаты! Да ну, лучше минималку за сигналы повысить.
лень тянуть пальцы к кнопкам?
кнопки под пальцами решают эту проблему)