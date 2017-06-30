Алексей доброго дня, подскажите пожалуйста как рисовать индикатор на будущем графике? как например машка сдвинутая вперед
Когда только входил в ИТ тоже интересовался на этом форуме вопросом о рисовании своего будущего для индикатора на чарте.
К сожалению, найденный рабочий вариант для MT4 обгадили и захейтили ни чего не предложив взамен.
Шаги тогда рассматривались такие:
1) Получить обычные значения индикатора из прошлого до нулевого бара. (buffer[])
2) Определиться c количеством баров, необходимых в будущем (N)
3) Скопировать значения из индикаторного массива buffer в самого себя со сдвигом на N элементов влево так, что бы с N по нулевой бар были "мусорными"
4) Заполнить "мусорные" бары так как ты предугадываешь будущее (интерполяция/экстраполяция или любая другая чушь....)
5) Воспользоваться функциональностью shift для индикаторных индексов сдвинув все отображение вправо на тех же N баров.
Когда только входил в ИТ тоже интересовался на этом форуме вопросом о рисовании своего будущего для индикатора на чарте.
К сожалению, найденный рабочий вариант для MT4 обгадили и захейтили ни чего не предложив взамен.
Шаги тогда рассматривались такие:
1) Получить обычные значения индикатора из прошлого до нулевого бара. (buffer[])
2) Определиться c количеством баров, необходимых в будущем (N)
3) Скопировать значения из индикаторного массива buffer в самого себя со сдвигом на N элементов влево так, что бы с N по нулевой бар были "мусорными"
4) Заполнить "мусорные" бары так как ты предугадываешь будущее (интерполяция/экстраполяция или любая другая чушь....)
5) Воспользоваться функциональностью shift для индикаторных индексов сдвинув все отображение вправо на тех же N баров.
с уважением.
Когда только входил в ИТ тоже интересовался на этом форуме вопросом о рисовании своего будущего для индикатора на чарте.
К сожалению, найденный рабочий вариант для MT4 обгадили и захейтили ни чего не предложив взамен.
Шаги тогда рассматривались такие:
1) Получить обычные значения индикатора из прошлого до нулевого бара. (buffer[])
2) Определиться c количеством баров, необходимых в будущем (N)
3) Скопировать значения из индикаторного массива buffer в самого себя со сдвигом на N элементов влево так, что бы с N по нулевой бар были "мусорными"
4) Заполнить "мусорные" бары так как ты предугадываешь будущее (интерполяция/экстраполяция или любая другая чушь....)
5) Воспользоваться функциональностью shift для индикаторных индексов сдвинув все отображение вправо на тех же N баров.
Я пока тут. Да опять традиционная ошибка - будущее предсказать невозможно.
Кровавый пример. Я ехал давно на работе, на светофоре бабень на джипе сбила мужика. Мужик отлетел метров на 20, баба в панике, появились ГГБД и мусора, чтобы забрать тело. Потом мне сосед говорил, через час собралась свора бродячих собак и лизали его кровь с асфальта
Забудь о глобальных закономерностях.
Я пока тут. Да опять традиционная ошибка - будущее предсказать невозможно.
...
Забудь о глобальных закономерностях.
я думаю, вопрос был не в том "нужно это делать или не нужно?", а вопрос прозвучал, в моем понимании, "как это сделать?".
а насчет будущего скажу все уже предопределено в этом мире и стоп аут в том числе.
если мы кинем в воду камень мы понимаем что пойдут волны в разные стороны кругами, а не квадратами или треугольниками.
с уважением.
я думаю, вопрос был не в том "нужно это делать или не нужно?", а вопрос прозвучал, в моем понимании, "как это сделать?".
а насчет будущего скажу все уже предопределено в этом мире и стоп аут в том числе.
если мы кинем в воду камень мы понимаем что пойдут волны в разные стороны кругами, а не квадратами или треугольниками.
с уважением.
В церковь ходите?
Там предсказывают будущее
После смерти ))
Я пока тут. Да опять традиционная ошибка - будущее предсказать невозможно.
Кровавый пример. Я ехал давно на работе, на светофоре бабень на джипе сбила мужика. Мужик отлетел метров на 20, баба в панике, появились ГГБД и мусора, чтобы забрать тело. Потом мне сосед говорил, через час собралась свора бродячих собак и лизали его кровь с асфальта
Забудь о глобальных закономерностях.
А вы говорите что нет закономерностей, я в вашеи примере нашел 2 закономерности:
появились ГГБД и мусора. собралась свора бродячих собак и лизали его кровь с асфальта
В церковь ходите?
Там предсказывают будущее
После смерти ))
я бы не советовал вам иронизировать по поводу Бога, Рая, и продолжения жизни после смерти.
а в природе мы наблюдаем как из гусеницы рождается бабочка, она умерла как гусеница и родилась как бабочка.
с уважением.
у меня есть сосед, так вот он заявил что сам все видел, делали 7 операций на прямой кишке. его врач, с его слов, сказал ему что он у него был самый тяжелый пациент. так вот этот человек видел все сам своими глазами, и кованые ворота в рай, и свою матушку, которая сказала что ему еще туда рано, и Бога.
я бы не советовал вам иронизировать по поводу Бога, Рая, и продолжения жизни после смерти.
а в природе мы наблюдаем как из гусеницы рождается бабочка, она умерла как гусеница и родилась как бабочка.
с уважением.
У каждого свой подход к Богу. Я занимался выходом из тела, Отношение Вселенной Вас не порадует. И на форе это не помогает ))
Также с уважением.
Давайте уже по теме, как открыть ордер через СБ и через функцию, хочу на код взглянуть, код в студию
Давайте уже по теме, как открыть ордер через СБ и через функцию, хочу на код взглянуть, код в студию
Дык скучно, как спать с резиновой тетей )
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Меня так достали вопросы а-ля как открыть ордер, какого мяу писать в личку, обсудим на форуме?
Я четко буду на связи в понедельник