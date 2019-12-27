поменял язык mt4 - стали непонятные буквы. в mt5 такого не было.

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установить шрифты какие-то? у меня английская ось, и русский языковой пакет не скачивается.

но на mt5 русский хорошо отобразился.

спасибо.

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Нужно установить язык системы "Русский". В Win7 это: "Панель управления" - "Язык и региональные стандарты" - "Дополнительно" - кнопка "Изменить язык системы".

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Ihor Herasko:

Нужно установить язык системы "Русский". В Win7 это: "Панель управления" - "Язык и региональные стандарты" - "Дополнительно" - кнопка "Изменить язык системы".

https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ba98146234316b16305dd2bc33049d36

у меня "не удается скачать языковай пакет" - может из-за того, что обрезанная виндовс.

я думал, проблему можно решить установкой неких русских шрифтов.

но на mt5 такой проблемы не было даже без установки новых шрифтов.

спасибо.

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Картинка кривая и ничего не понять. Где кракозябры-то? В терминале, в редакторе, в тексте программы?

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Alexey Volchanskiy:

Картинка кривая и ничего не понять. Где кракозябры-то? В терминале, в редакторе, в тексте программы?


спасибо, проблема решена.

для win 10: control panel -> clock, language and region -> change date, time, number formats -> administrative -> change system locale -> russian

 

Закорючки вместо кириллицы. Какой шрифт установить? Есть Courier  Courier New   Lucida    MS Sherif    Times New Roman    Verdana


 
STARIJ:

Какой шрифт установить? Есть Courier  Courier New   Lucida    MS Sherif    Times New Roman    Verdana


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

поменял язык mt4 - стали непонятные буквы. в mt5 такого не было.

Ihor Herasko, 2017.06.29 09:03

Нужно установить язык системы "Русский". В Win7 это: "Панель управления" - "Язык и региональные стандарты" - "Дополнительно" - кнопка "Изменить язык системы".


 
Vladimir Karputov


:

Там же видно сверху кусок Панели управления с кириллицей!!!   Это VPS - имеет значение?
 
STARIJ:

Закорючки вместо кириллицы. Какой шрифт установить? Есть Courier  Courier New   Lucida    MS Sherif    Times New Roman    Verdana


Попробуйте заменить кодовую страницу в реестре 1252 на 1251 вот так:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]

"1252"="c_1251.nls"

И потом перезагрузиться.

 
Alexandr Saprykin:

Попробуйте заменить кодовую страницу в реестре 1252 на 1251 вот так:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]

"1252"="c_1251.nls"

И потом перезагрузиться.

результат нулевой. Нашел в инете  "1250"="c_1251.nls"   "1251"="c_1251.nls"   "1252"="c_1251.nls"

Терминал переустановить?   Как же избавиться от закорючек?

 

Вот тут надо выставить дефолтный язык для неюникодных программ:


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