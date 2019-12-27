поменял язык mt4 - стали непонятные буквы. в mt5 такого не было.
Нужно установить язык системы "Русский". В Win7 это: "Панель управления" - "Язык и региональные стандарты" - "Дополнительно" - кнопка "Изменить язык системы".
Нужно установить язык системы "Русский". В Win7 это: "Панель управления" - "Язык и региональные стандарты" - "Дополнительно" - кнопка "Изменить язык системы".
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ba98146234316b16305dd2bc33049d36
у меня "не удается скачать языковай пакет" - может из-за того, что обрезанная виндовс.
я думал, проблему можно решить установкой неких русских шрифтов.
но на mt5 такой проблемы не было даже без установки новых шрифтов.
спасибо.
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Картинка кривая и ничего не понять. Где кракозябры-то? В терминале, в редакторе, в тексте программы?
Картинка кривая и ничего не понять. Где кракозябры-то? В терминале, в редакторе, в тексте программы?
спасибо, проблема решена.
для win 10: control panel -> clock, language and region -> change date, time, number formats -> administrative -> change system locale -> russian
Закорючки вместо кириллицы. Какой шрифт установить? Есть Courier Courier New Lucida MS Sherif Times New Roman Verdana
Какой шрифт установить? Есть Courier Courier New Lucida MS Sherif Times New Roman Verdana
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поменял язык mt4 - стали непонятные буквы. в mt5 такого не было.
Ihor Herasko, 2017.06.29 09:03
Нужно установить язык системы "Русский". В Win7 это: "Панель управления" - "Язык и региональные стандарты" - "Дополнительно" - кнопка "Изменить язык системы".
:
Закорючки вместо кириллицы. Какой шрифт установить? Есть Courier Courier New Lucida MS Sherif Times New Roman Verdana
Попробуйте заменить кодовую страницу в реестре 1252 на 1251 вот так:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1252"="c_1251.nls"
И потом перезагрузиться.
Попробуйте заменить кодовую страницу в реестре 1252 на 1251 вот так:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1252"="c_1251.nls"
И потом перезагрузиться.
результат нулевой. Нашел в инете "1250"="c_1251.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1251.nls"
Терминал переустановить? Как же избавиться от закорючек?
Вот тут надо выставить дефолтный язык для неюникодных программ:
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установить шрифты какие-то? у меня английская ось, и русский языковой пакет не скачивается.
но на mt5 русский хорошо отобразился.
спасибо.