При торговле с помощью торговой панели в стакане нужно добавить настройку "заполнение"
- Вопросы от "чайника"
- Ошибки, баги, вопросы
- MetaTrader 4. Build 181.
Я говорю о параметрах этой панели
"
Совершение сделки в режиме исполнения по рынку
В этом режиме исполнения рыночного ордера решение о цене исполнения принимает брокер без дополнительного согласования с трейдером. Отправка рыночного ордера в таком режиме подразумевает досрочное согласие с ценой, по которой он будет выполнен.
В параметре Заполнение трейдер может указать дополнительные правила исполнения ордера: "Все/Ничего" или "Все/Частично". Если данное поле неактивно, значит возможность выбора заблокирована на сервере.
По нажатии кнопки "Sell by Market" или "Buy by Market" будет создан приказ брокеру на исполнение сделки по продаже или покупке, соответственно, по цене, определенной брокером.
"
Торговая панель тут обсуждается эта - обведена
Когда объемы на рынке малы, но цена интересная, то хочется покупать не отложкой, а сразу, при этом с "заполнением" - "Всё/Частично". Дело в том, что если у Вас лот больше среднего на текущий момент, то цена может убежать с нужного уровня при выставлении лимитного ордера, а из-за отсутствия такой настройки в торговой панели стакана, при входе по рынку, набирается нужный объем, но при этом по средней цене, со смещением в отрицательную зону, что не приятно. Особенно это актуально при резких сильных движениях, когда цена интересна, но рынок очень тонок и открытие позиции существенно смещает цену.
Прошу Вас высказаться о потребности в этой настройки в торговой панели стакана.
А лучше вообще иметь возможность ставить по умолчанию один из режимов, а не каждый раз его менять.
Вообще-то это лимитным ордером реализуется.
Если важно залить объем — ставите его сильно хуже цены. Если важна "вкусная цена" — ставите на нее, а не залившийся остаток снимаете.
Вообще-то это лимитным ордером реализуется.
Если важно залить объем — ставите его сильно хуже цены. Если важна "вкусная цена" — ставите на нее, а не залившийся остаток снимаете.
Я же написал - от лимитки цена убегает, если встать в нужном направлении. В стакане бывает на цену 2-5 лота, а мне надо взять, к примеру 100-300 - этого не дадут (дают).
Либо сожрут лимитку и провалят цену дальше - в любом случае, это не хороший вариант.
Просто это актуально, для М1 - для быстрой торговли.
Я же написал - от лимитки цена убегает, если встать в нужном направлении. В стакане бывает на цену 2-5 лота, а мне надо взять, к примеру 100-300 - этого не дадут (дают).
Либо сожрут лимитку и провалят цену дальше - в любом случае, это не хороший вариант.
Просто это актуально, для М1 - для быстрой торговли.
Разберитесь с ценообразованием.
Если в стакане есть 5 лотов по 100.20 и 10 лотов по 100.21, то ни каким ордером 15 лотов по 100.20 не купишь.
Поэтому выбирайте — либо купить доступное кол-во лотов по интересующей цене (если цена 100.20 - то только 5, остальное отменить), либо купить необходимое кол-во лотов по цене, по которой они доступны (в примере получится купить 15: 5 по 100.20 и 10 по 100.21).
Разберитесь с ценообразованием.
Если в стакане есть 5 лотов по 100.20 и 10 лотов по 100.21, то ни каким ордером 15 лотов по 100.20 не купишь.
Поэтому выбирайте — либо купить доступное кол-во лотов по интересующей цене (если цена 100.20 - то только 5, остальное отменить), либо купить необходимое кол-во лотов по цене, по которой они доступны (в примере получится купить 15: 5 по 100.20 и 10 по 100.21).
Вы в стакан вообще смотрите? Когда выедаются мелкие объемы, их доливают так же незначительными объемами - поэтому выкупая частично можно собрать позицию по более хорошей цене.
Сейчас я закупаюсь почти сеткой, мылами объемами, но руками это не очень удобно - ситуация быстро меняется.
Когда выедаются мелкие объемы, их доливают так же незначительными объемами - поэтому выкупая частично можно собрать позицию по более хорошей цене.
Сейчас я закупаюсь почти сеткой, мылами объемами, но руками это не очень удобно - ситуация быстро меняется.
И чего вы хотите? Алгоритмический ордер, который будет выкупать часть существующего объема по цене не хуже заданной? В реализации от MQ?
Будьте ближе к реальности, специально для вас этого делать не будут.
И чего вы хотите? Алгоритмический ордер, который будет выкупать часть существующего объема по цене не хуже заданной? В реализации от MQ?
Будьте ближе к реальности, специально для вас этого делать не будут.
Так я ж говорю, что возможность частичного отоваривания ордера уже есть и реализована при нажатии F9, а через торговую панель этого нет - вот и предлагаю сделать выбор Заполнения по умолчанию - в зависимости от стиля торговли, или что б терминал запоминал последний выбранный тип заполнения, - т.е. все уже сделано но не со всех точек доступно.
Так я ж говорю, что возможность частичного отоваривания ордера уже есть и реализована при нажатии F9, а через торговую панель этого нет - вот и предлагаю сделать выбор Заполнения по умолчанию - в зависимости от стиля торговли, или что б терминал запоминал последний выбранный тип заполнения, - т.е. все уже сделано но не со всех точек доступно.
Аааа. Я этого из первого поста не понял. Так логично.
Аааа. Я этого из первого поста не понял. Так логично.
Понял, видимо я плохо объяснил. Надеюсь, что наше обсуждение позволит другим голосующим людям понять суть вопроса-предложения.
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