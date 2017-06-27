Ищу мультивалютного эксперта торгующего на сравнительном анализе движения цен между валютными парами.

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Эксперт сам выбирает валютную пару/ы после анализа рынка и открывает/закрывает сделку/и в сторону, которая/ые с высокой вероятностью будет/ут иметь движение на рынке. Я раньше уже видел таких экспертов, но сейчас не могу их тут найти.
 

Меня этот вопрос тоже очень интересует. Сейчас пишу експерта который сможет торговать на 20 валютах. Для торговли взял за основу стратегию Б. Вильямса, описанную в книге "Новые Измерения в Биржевой Торговле. Как извлечь прибыль из хаоса". На сегодня советник на тесте пока депозит сливает, но в совокупности по нескольким валютам сразу иногда дает прибыль.


тест за полгода

торговля на демо

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