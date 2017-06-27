Ищу мультивалютного эксперта торгующего на сравнительном анализе движения цен между валютными парами.
Эксперт сам выбирает валютную пару/ы после анализа рынка и открывает/закрывает сделку/и в сторону, которая/ые с высокой вероятностью будет/ут иметь движение на рынке. Я раньше уже видел таких экспертов, но сейчас не могу их тут найти.
- Анализ свечей нескольких валютных пар
- Использование нескольких валютных пар в советнике
- Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа.
Меня этот вопрос тоже очень интересует. Сейчас пишу експерта который сможет торговать на 20 валютах. Для торговли взял за основу стратегию Б. Вильямса, описанную в книге "Новые Измерения в Биржевой Торговле. Как извлечь прибыль из хаоса". На сегодня советник на тесте пока депозит сливает, но в совокупности по нескольким валютам сразу иногда дает прибыль.
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