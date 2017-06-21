Своп

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Тут читал что на этом можно прилично зарабатывать,но что то сути не понял.

Кто сталкивался?Этим можно вооооопще заработать?

 

  Если открыть свой ДЦ )))

 
MakanMosted:

Тут читал что на этом можно прилично зарабатывать,но что то сути не понял.

Кто сталкивался?Этим можно вооооопще заработать?

Я на одном счёте именно так и решил поступить, продал на хаях, потом на хае сделал доливку. Хай был перебит, немного был в просадке, но это не страшно.

Держать буду ещё очень долго для накопления свопа. Выбирал пару с большим свопом.

Накапало 52.77 по одной позиции, и 272.31 по другой.

 
MakanMosted:

Тут читал что на этом можно прилично зарабатывать,но что то сути не понял.

Кто сталкивался?Этим можно вооооопще заработать?


Своп - это типа выплата процента за использования кредита. Допустим валютная пара EURUSD. В евро зоне процентная ставка на текущий момент 0%, процентная ставка ФРС США если не ошибаюсь 1.25%. То есть она выше чем EUR. Соответственно например если взять кредит в евро и купить на них доллары то за счет разницы процентных ставок мы имеем +1.25% годовых. То есть если продавать евро своп положительный, если покупать то отрицательный.

 
MakanMosted:

Тут читал что на этом можно прилично зарабатывать,но что то сути не понял.

Кто сталкивался?Этим можно вооооопще заработать?


Времена carry trade прошли. Нужно ждать, когда вернуться. Пока же наиболее прибыльные в этом плане пары EUR_AUD и EUR_NZD. Но все равно это крокодильи слезы по сравнению с тем, что было пяток лет назад (ставка в Австралии и Новой Зеландии до 8% доходила).

 

Сейчас по сути бесмысленно,если у вас есть дофига терпения,и так далее...

Просто долго ждать..какой либо прибыли,можно конечно посмотреть экзотические пары....но все равно долго ждать...

 

многие брокеры могут не выплатить прибыль заработанную на свопах. 

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