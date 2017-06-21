Своп
Если открыть свой ДЦ )))
Тут читал что на этом можно прилично зарабатывать,но что то сути не понял.
Кто сталкивался?Этим можно вооооопще заработать?
Я на одном счёте именно так и решил поступить, продал на хаях, потом на хае сделал доливку. Хай был перебит, немного был в просадке, но это не страшно.
Держать буду ещё очень долго для накопления свопа. Выбирал пару с большим свопом.
Накапало 52.77 по одной позиции, и 272.31 по другой.
Тут читал что на этом можно прилично зарабатывать,но что то сути не понял.
Кто сталкивался?Этим можно вооооопще заработать?
Своп - это типа выплата процента за использования кредита. Допустим валютная пара EURUSD. В евро зоне процентная ставка на текущий момент 0%, процентная ставка ФРС США если не ошибаюсь 1.25%. То есть она выше чем EUR. Соответственно например если взять кредит в евро и купить на них доллары то за счет разницы процентных ставок мы имеем +1.25% годовых. То есть если продавать евро своп положительный, если покупать то отрицательный.
Тут читал что на этом можно прилично зарабатывать,но что то сути не понял.
Кто сталкивался?Этим можно вооооопще заработать?
Времена carry trade прошли. Нужно ждать, когда вернуться. Пока же наиболее прибыльные в этом плане пары EUR_AUD и EUR_NZD. Но все равно это крокодильи слезы по сравнению с тем, что было пяток лет назад (ставка в Австралии и Новой Зеландии до 8% доходила).
Сейчас по сути бесмысленно,если у вас есть дофига терпения,и так далее...
Просто долго ждать..какой либо прибыли,можно конечно посмотреть экзотические пары....но все равно долго ждать...
многие брокеры могут не выплатить прибыль заработанную на свопах.
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Тут читал что на этом можно прилично зарабатывать,но что то сути не понял.
Кто сталкивался?Этим можно вооооопще заработать?