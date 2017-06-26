Как принять совет от синхронной переводчицы ))
Черт, нажал на ентер.
Тема такая, надо слетать в англоязычные страна, а с инглишем немного забылось. Ну, Оля предложила чисто по дружбе поднатаскать, она же типа по поим рекомендациям вышла взамуж ))
Если принимать это, то судорог не будет и можно приступать к обучению.)
Леша, привет!
Судорожно не обучишься, имхо.
Не знаю цели вояжа, но для повседневного бытового общения хватит и «лет ми спик фром май харт» (с),
а когда наступит день "Х", воспользуйся услугами наемного переводчика, в твоем случае переводчицы.
Найти не проблема, хоть в Лондоне, хоть в Санкт-Петербурге (штат Флорида)-
Ну явный же спам.
Артем, вот ты мне все уши прожужжал, как хочешь стать модератором. Надеюсь, помнишь?
А ведь модер должен помогать людям.
Артем, вот ты мне все уши прожужжал, как хочешь стать модератором. Надеюсь, помнишь?
А ведь модер должен помогать людям.
Нет, не помню про "все уши".
Спам разрешён лишь в одной ветке - это всё-таки технический форум, а не форум по психологической помощи страждущим.
Или модератор должен быть помощником людям по непрофильным вопросам, но порядок поддерживать не должен требуя выполнения правил ресурса?
О ! Узнаю брата Колю.
Вот это - тот, прежний Алексей...
Не заморачивайся, Леха ! Как говорил Филипп Македонский - "осел, груженный золотом - запросто пробивает ворота любой крепости". Бери побольше бабла - и безо всякого английского договоришься со всеми.
Если переводчица приятная, и с ней можно мило "позаниматься языком" в непринужденной интимной обстановке - дык что за вопросы, дерзай !
Ну, правда, не сторонник я с замужними-то шашни устраивать... Это на карму твою плохо влияет, да и по отношению к мужу некошерно...
О ! Узнаю брата Колю.
Вот это - тот, прежний Алексей...
Не заморачивайся, Леха ! Как говорил Филипп Македонский - "осел, груженный золотом - запросто пробивает ворота любой крепости". Бери побольше бабла - и безо всякого английского договоришься со всеми.
Если переводчица приятная, и с ней можно мило "позаниматься языком" в непринужденной интимной обстановке - дык что за вопросы, дерзай !
Ну, правда, не сторонник я с замужними-то шашни устраивать... Это на карму твою плохо влияет, да и по отношению к мужу некошерно...
Бртателло, я вчера в первый раз ходил на группу ананимных алкоголиков. Позвонил бывший Питнрский бандит, сказал, что не может выйти из загула. Ок, Мяу, я сам в субботу чуть-чуть выпивал, вызвал тачку, приехал, забрал, отвез на группу.
Так прикольно, братан разговорился, я ему налил 100, чтобы не помер ))
Бртателло, я вчера в первый раз ходил на группу ананимных алкоголиков. Позвонил бывший Питнрский бандит, сказал, что не может выйти из загула. Ок, Мяу, я сам в субботу чуть-чуть выпивал, вызвал тачку, приехал, забрал, отвез на группу.
Так прикольно, братан разговорился, я ему налил 100, чтобы не помер ))
А насчет девочек - я никого ни разу не обижал
О ! Узнаю брата Колю.
Вот это - тот, прежний Алексей...
Не заморачивайся, Леха ! Как говорил Филипп Македонский - "осел, груженный золотом - запросто пробивает ворота любой крепости". Бери побольше бабла - и безо всякого английского договоришься со всеми.
Если переводчица приятная, и с ней можно мило "позаниматься языком" в непринужденной интимной обстановке - дык что за вопросы, дерзай !
Ну, правда, не сторонник я с замужними-то шашни устраивать... Это на карму твою плохо влияет, да и по отношению к мужу некошерно...
через час дорасскажу
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