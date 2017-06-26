Как принять совет от синхронной переводчицы ))

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Черт, нажал на ентер. 

Тема такая, надо слетать в англоязычные страна, а с инглишем немного забылось. Ну, Оля предложила чисто по дружбе поднатаскать, она же типа по поим рекомендациям вышла взамуж ))

 

Если принимать это, то судорог не будет и можно приступать к обучению.)


 
Ну явный же спам.
Следующий опрос будет: если перевести старушку через дорогу, отблагодарит ли внучка?
 

Леша, привет!

Судорожно не обучишься, имхо. 

Не знаю цели вояжа, но для повседневного бытового общения хватит и «лет ми спик фром май харт» (с),

а когда наступит день "Х", воспользуйся услугами наемного переводчика, в твоем случае переводчицы.

Найти не проблема, хоть в Лондоне, хоть в Санкт-Петербурге (штат Флорида)-

 
Artyom Trishkin:
Ну явный же спам.
Следующий опрос будет: если перевести старушку через дорогу, отблагодарит ли внучка?

Артем, вот ты мне все уши прожужжал, как хочешь стать модератором. Надеюсь, помнишь?

А ведь модер должен помогать людям.

 
Alexey Volchanskiy:

Артем, вот ты мне все уши прожужжал, как хочешь стать модератором. Надеюсь, помнишь?

А ведь модер должен помогать людям.

Нет, не помню про "все уши".

Спам разрешён лишь в одной ветке - это всё-таки технический форум, а не форум по психологической помощи страждущим.

Или модератор должен быть помощником людям по непрофильным вопросам, но порядок поддерживать не должен требуя выполнения правил ресурса?

 

О ! Узнаю брата Колю.

Вот это - тот, прежний Алексей...

Не заморачивайся, Леха !  Как говорил Филипп Македонский - "осел, груженный золотом - запросто пробивает ворота любой крепости". Бери побольше бабла - и безо всякого английского договоришься со всеми.

Если переводчица приятная, и с ней можно мило "позаниматься языком" в непринужденной интимной обстановке - дык что за вопросы, дерзай !

Ну, правда, не сторонник я с замужними-то шашни устраивать... Это на карму твою плохо влияет, да и по отношению к мужу некошерно...

 
George Merts:

О ! Узнаю брата Колю.

Вот это - тот, прежний Алексей...

Не заморачивайся, Леха !  Как говорил Филипп Македонский - "осел, груженный золотом - запросто пробивает ворота любой крепости". Бери побольше бабла - и безо всякого английского договоришься со всеми.

Если переводчица приятная, и с ней можно мило "позаниматься языком" в непринужденной интимной обстановке - дык что за вопросы, дерзай !

Ну, правда, не сторонник я с замужними-то шашни устраивать... Это на карму твою плохо влияет, да и по отношению к мужу некошерно...


Бртателло, я вчера в первый раз ходил на группу ананимных алкоголиков. Позвонил бывший Питнрский бандит, сказал, что не может выйти из загула. Ок, Мяу, я сам в субботу чуть-чуть выпивал, вызвал тачку, приехал, забрал, отвез на группу.

Так прикольно, братан разговорился, я ему налил 100, чтобы не помер ))

 
Alexey Volchanskiy:

Бртателло, я вчера в первый раз ходил на группу ананимных алкоголиков. Позвонил бывший Питнрский бандит, сказал, что не может выйти из загула. Ок, Мяу, я сам в субботу чуть-чуть выпивал, вызвал тачку, приехал, забрал, отвез на группу.

Так прикольно, братан разговорился, я ему налил 100, чтобы не помер ))


А насчет девочек - я никого ни разу не обижал

 
George Merts:

О ! Узнаю брата Колю.

Вот это - тот, прежний Алексей...

Не заморачивайся, Леха !  Как говорил Филипп Македонский - "осел, груженный золотом - запросто пробивает ворота любой крепости". Бери побольше бабла - и безо всякого английского договоришься со всеми.

Если переводчица приятная, и с ней можно мило "позаниматься языком" в непринужденной интимной обстановке - дык что за вопросы, дерзай !

Ну, правда, не сторонник я с замужними-то шашни устраивать... Это на карму твою плохо влияет, да и по отношению к мужу некошерно...


через час дорасскажу

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