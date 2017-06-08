Как полнолуние влияет на трейдеров?
Если в полнолуние сделка закрывается в плюсе, я вою
))))) Это нормально! Главное, по коньку крыши не ходить с закрытыми глазами ))
Есть мнение, что на форексе все трейдеры немного сумасшедшие. А как известно, в полнолуние сумасшествие обычно обостряется.
Например, я последние три дня почти не сплю, провалюсь на час-два и все, больше не хочется. А потом днем тупишь, что очень плохо для программирования и торговли.
Не мог понять в чем дело, а сегодня вечером гулял, в небе такая огромная круглая желтая луна - полнолуние. Тут-то я и успокоился, пошел, взял снотворное - пиво, оно на меня усыпляюще действует.
Все-таки надо было в свое время плюнуть на все это, форекс, разработка роботов, нервотрепка, интересная интеллектуальная жизнь и спокойно торговать пирожками в своем маленьком ларечке))
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А на вас влияет полнолуние?
И после того как уснули, создали эту тему =)
И после того как уснули, создали эту тему =)
Все веселее, после того, как увидел луну и понял, что без пыва опять не усну. Хорошо, тут у нас есть такие ларечки, можно официально купить до 00:30, а в магазинах только до 22:00
Алексей, вы явно Волк..... чую ....
Алексей, вы явно Волк..... чую ....
Пусть фамилия не вводит в заблуждение, мне ближе психология кошки )
Все веселее, после того, как увидел луну и понял, что без пыва опять не усну. Хорошо, тут у нас есть такие ларечки, можно официально купить до 00:30, а в магазинах только до 22:00
Да, хорошее снотворное, отлично поспал. Пора делать ветку "Как пиво влияет на трейдеров и как трейдеры влияют на пиво :)"
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Есть мнение, что на форексе все трейдеры немного сумасшедшие. А как известно, в полнолуние сумасшествие обычно обостряется.
Например, я последние три дня почти не сплю, провалюсь на час-два и все, больше не хочется. А потом днем тупишь, что очень плохо для программирования и торговли.
Не мог понять в чем дело, а сегодня вечером гулял, в небе такая огромная круглая желтая луна - полнолуние. Тут-то я и успокоился, пошел, взял снотворное - пиво, оно на меня усыпляюще действует.
Все-таки надо было в свое время плюнуть на все это, форекс, разработка роботов, нервотрепка, интересная интеллектуальная жизнь и спокойно торговать пирожками в своем маленьком ларечке))
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А на вас влияет полнолуние?