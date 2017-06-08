Как полнолуние влияет на трейдеров?

Новый комментарий
 

Есть мнение, что на форексе все трейдеры немного сумасшедшие. А как известно, в полнолуние сумасшествие обычно обостряется. 
Например, я последние три дня почти не сплю, провалюсь на час-два и все, больше не хочется. А потом днем тупишь, что очень плохо для программирования и торговли.

Не мог понять в чем дело, а сегодня вечером гулял, в небе такая огромная круглая желтая луна - полнолуние. Тут-то я и успокоился, пошел, взял снотворное - пиво, оно на меня усыпляюще действует.

Все-таки надо было в свое время плюнуть на все это, форекс, разработка роботов, нервотрепка, интересная интеллектуальная жизнь и спокойно торговать пирожками в своем маленьком ларечке)) 

-----------

А на вас влияет полнолуние?

 
Если в полнолуние сделка закрывается в плюсе, я вою
 
Ivan Butko:
Если в полнолуние сделка закрывается в плюсе, я вою

))))) Это нормально! Главное, по коньку крыши не ходить с закрытыми глазами ))
 
Alexey Volchanskiy:

Есть мнение, что на форексе все трейдеры немного сумасшедшие. А как известно, в полнолуние сумасшествие обычно обостряется. 
Например, я последние три дня почти не сплю, провалюсь на час-два и все, больше не хочется. А потом днем тупишь, что очень плохо для программирования и торговли.

Не мог понять в чем дело, а сегодня вечером гулял, в небе такая огромная круглая желтая луна - полнолуние. Тут-то я и успокоился, пошел, взял снотворное - пиво, оно на меня усыпляюще действует.

Все-таки надо было в свое время плюнуть на все это, форекс, разработка роботов, нервотрепка, интересная интеллектуальная жизнь и спокойно торговать пирожками в своем маленьком ларечке)) 

-----------

А на вас влияет полнолуние?

И после того как уснули, создали эту тему =)
 
Vitaly Muzichenko:
И после того как уснули, создали эту тему =)
Одни по крышам ходят, другие на форуме тусуются. Полнолуние, однако. Обычное дело.))
 
Vitaly Muzichenko:
И после того как уснули, создали эту тему =)

Все веселее, после того, как увидел луну и понял, что без пыва опять не усну. Хорошо, тут у нас есть такие ларечки, можно официально купить до 00:30, а в магазинах только до 22:00
 
Обрастаю шерстью и начинаю выть на графики))
 

Алексей, вы явно Волк.....  чую  ....

 



 
Alexander Ivanov:

Алексей, вы явно Волк.....  чую  ....


Пусть фамилия не вводит в заблуждение, мне ближе психология кошки )
 
Alexey Volchanskiy:

Все веселее, после того, как увидел луну и понял, что без пыва опять не усну. Хорошо, тут у нас есть такие ларечки, можно официально купить до 00:30, а в магазинах только до 22:00

Да, хорошее снотворное, отлично поспал. Пора делать ветку "Как пиво влияет на трейдеров и как трейдеры влияют на пиво :)"
Новый комментарий