Есть ли у вас торговый план?
Maksim Levashov:
Перед тем как открыть МТ я кладу перед собой план вот уже много лет, наверно поэтому я до сих пор на форексе).
В моем плане:
Перед тем как открыть МТ я кладу перед собой план вот уже много лет, наверно поэтому я до сих пор на форексе).
В моем плане:
- Цели
- Валютные пары
- Таймфреймы
- Что торгуем
- ММ
- Порядок работы
На какой срок вы составляете план, и что делаете если ситуация развивается не так как запланировали?
Maksim Levashov:
Перед тем как открыть МТ я кладу перед собой план вот уже много лет, наверно поэтому я до сих пор на форексе).
В моем плане:
Перед тем как открыть МТ я кладу перед собой план вот уже много лет, наверно поэтому я до сих пор на форексе).
В моем плане:
- Цели
Когда сажусь, вообще не представляю что и когда я буду делать. Буду ждать подходящего момента, чтобы войти в сделку, а потом ждать момента, чтобы из нее выйти. И так по циклу. Пока обедать не позовут.)
Может быть поэтому я до сих пор на бирже.)
А если торгуешь роботами, как им растолковать торговый план? )) А если рынок по евро вот такой взбрыкнувший, как сегодня, как вообще можно составить вменяемый план? Дара предвидения у меня нет, я обычный человек.
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В моем плане: