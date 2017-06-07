Есть ли у вас торговый план?

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Перед тем как открыть МТ я кладу перед собой план вот уже много лет, наверно поэтому я до сих пор на форексе).

В моем плане:
  • Цели
  • Валютные пары
  • Таймфреймы
  • Что торгуем
  • ММ
  • Порядок работы

 
Maksim Levashov:
Перед тем как открыть МТ я кладу перед собой план вот уже много лет, наверно поэтому я до сих пор на форексе).

В моем плане:
  • Цели
  • Валютные пары
  • Таймфреймы
  • Что торгуем
  • ММ
  • Порядок работы


На какой срок вы составляете план, и что делаете если ситуация развивается не так как запланировали? 
 
Maksim Levashov:
Перед тем как открыть МТ я кладу перед собой план вот уже много лет, наверно поэтому я до сих пор на форексе).

В моем плане:
  • Цели

Когда сажусь, вообще не представляю что и когда я буду делать. Буду ждать подходящего момента, чтобы войти в сделку, а потом ждать момента, чтобы из нее выйти. И так по циклу. Пока обедать не позовут.)

Может быть поэтому я до сих пор на бирже.)

 

А если торгуешь роботами, как им растолковать торговый план? )) А если рынок по евро вот такой взбрыкнувший, как сегодня, как вообще можно составить вменяемый план? Дара предвидения у меня нет, я обычный человек.


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