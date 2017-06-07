Сегодня Web Money глючит.
Сегодня решил перевести денег на карту через обменник. Финиш, деньги списали неверно, на карте ничего не появилось, наоборот денег хапнули, всего 10 руб. осталось. Причем в Кипере сумма верная, а в обменнике на 200 руб. меньше. Какой-то бардак сегодня, не пользуйтесь WM, а то там потом до саппорта не достучатся.
Первый раз такое, до этого все было четко, обычно переводили максимум за сутки-двое.
пользуюсь выводом моментально, максимум 2 минуты на зачисление, сегодня выводил - все ок.
Сегодня решил перевести денег на карту через обменник. Финиш, деньги списали неверно, на карте ничего не появилось, наоборот денег хапнули, всего 10 руб. осталось. Причем в Кипере сумма верная, а в обменнике на 200 руб. меньше. Какой-то бардак сегодня, не пользуйтесь WM, а то там потом до саппорта не достучатся.
Первый раз такое, до этого все было четко, обычно переводили максимум за сутки-двое.
пользуюсь выводом моментально, максимум 2 минуты на зачисление, сегодня выводил - все ок.
Vladislav Andruschenko и Vladimir Perervenko, вы выводили через обменник? Я через стандартный, который доступен из кипера по правой кнопке https://c2c.web.money/order/myorders
Сейчас зашел, опыть данные поменялись. Заказал вывод 700 руб + 14 руб комиссии. В кипере все отображается четко - 714 руб расходная операция. В инете на вышеуказанном сайте сначала написали, что выведено 500 р., остаток 200р. Потом запись поменялась, выведено 500р, остаток ноль!
Теперь пишут
07.06.2017 00:00
Первый раз вижу такой бардак.
Сегодня решил перевести денег на карту через обменник. Финиш, деньги списали неверно, на карте ничего не появилось, наоборот денег хапнули, всего 10 руб. осталось. Причем в Кипере сумма верная, а в обменнике на 200 руб. меньше. Какой-то бардак сегодня, не пользуйтесь WM, а то там потом до саппорта не достучатся.
Первый раз такое, до этого все было четко, обычно переводили максимум за сутки-двое.
Много бы сэкономили? 7 лет пользуюсь вебмани ни разу не было проблем.
Много бы сэкономили? 7 лет пользуюсь вебмани ни разу не было проблем.
Не понял, что бы я сэкономил? Я с 2011 г. пользуюсь, тоже не помню проблем.
Не понял, что бы я сэкономил? Я с 2011 г. пользуюсь, тоже не помню проблем.
Зачем обменник? Напрямую на свою карту нельзя?
Зачем обменник? Напрямую на свою карту нельзя?
Напрямую на рублевую давно уже нельзя, пол-года, если не больше. Я про Россию, на Украине вроде можно.
Сейчас опять поменялись значения в обменнике, что они там курят?
Заявка на вывод WMR #557267
Напрямую на рублевую давно уже нельзя, пол-года, если не больше. Я про Россию, на Украине вроде можно.
Я живу в РФ, являюсь резидентом РФ, вывожу на карту резидента РФ(Сбербанк.)
Вчера делал вывод на польскую карточку - как всегда все быстро и четко.
А мне только сегодня ночью или утром перевели, а заказывал вчера, в понедельник утром. Что-то вчера у меня все глючило, спреды были большие, с этим переводом глюк на глюке... И заработал аж целых пять долларов )) Будем надеятся, ерунда закончилась
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Сегодня решил перевести денег на карту через обменник. Финиш, деньги списали неверно, на карте ничего не появилось, наоборот денег хапнули, всего 10 руб. осталось. Причем в Кипере сумма верная, а в обменнике на 200 руб. меньше. Какой-то бардак сегодня, не пользуйтесь WM, а то там потом до саппорта не достучатся.
Первый раз такое, до этого все было четко, обычно переводили максимум за сутки-двое.