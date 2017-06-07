Сегодня Web Money глючит.

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Сегодня решил перевести денег на карту через обменник. Финиш, деньги списали неверно, на карте ничего не появилось, наоборот денег хапнули, всего 10 руб. осталось. Причем в Кипере сумма верная, а в обменнике на 200 руб. меньше. Какой-то бардак сегодня, не пользуйтесь WM, а то там потом до саппорта не достучатся.

Первый раз такое, до этого все было четко, обычно переводили максимум за сутки-двое.

 
Alexey Volchanskiy:

Сегодня решил перевести денег на карту через обменник. Финиш, деньги списали неверно, на карте ничего не появилось, наоборот денег хапнули, всего 10 руб. осталось. Причем в Кипере сумма верная, а в обменнике на 200 руб. меньше. Какой-то бардак сегодня, не пользуйтесь WM, а то там потом до саппорта не достучатся.

Первый раз такое, до этого все было четко, обычно переводили максимум за сутки-двое.


пользуюсь выводом моментально, максимум 2 минуты на зачисление, сегодня выводил - все ок. 

 
Alexey Volchanskiy:

Сегодня решил перевести денег на карту через обменник. Финиш, деньги списали неверно, на карте ничего не появилось, наоборот денег хапнули, всего 10 руб. осталось. Причем в Кипере сумма верная, а в обменнике на 200 руб. меньше. Какой-то бардак сегодня, не пользуйтесь WM, а то там потом до саппорта не достучатся.

Первый раз такое, до этого все было четко, обычно переводили максимум за сутки-двое.

Час назад выводил/оплачивал никаких проблем
 
Vladislav Andruschenko:


пользуюсь выводом моментально, максимум 2 минуты на зачисление, сегодня выводил - все ок. 

Vladislav Andruschenko и Vladimir Perervenko, вы выводили через обменник? Я через стандартный, который доступен из кипера по правой кнопке https://c2c.web.money/order/myorders

Сейчас зашел, опыть данные поменялись. Заказал вывод 700 руб + 14 руб комиссии. В кипере все отображается четко - 714 руб расходная операция. В инете на вышеуказанном сайте сначала написали, что выведено 500 р., остаток 200р. Потом запись поменялась, выведено 500р, остаток ноль!

Теперь пишут 

Дата создания:
05.06.2017
Сумма заявки:
700,00 WMR
Остаток :
500,00 WMR
№ банковской карты:
**** **** **** ****
Заявка действует до:

07.06.2017 00:00

Первый раз вижу такой бардак.

 
Alexey Volchanskiy:

Сегодня решил перевести денег на карту через обменник. Финиш, деньги списали неверно, на карте ничего не появилось, наоборот денег хапнули, всего 10 руб. осталось. Причем в Кипере сумма верная, а в обменнике на 200 руб. меньше. Какой-то бардак сегодня, не пользуйтесь WM, а то там потом до саппорта не достучатся.

Первый раз такое, до этого все было четко, обычно переводили максимум за сутки-двое.


Много бы сэкономили? 7 лет пользуюсь вебмани ни разу не было проблем.
 
Evgeny Belyaev:

Много бы сэкономили? 7 лет пользуюсь вебмани ни разу не было проблем.

Не понял, что бы я сэкономил? Я с 2011 г. пользуюсь, тоже не помню проблем.
 
Alexey Volchanskiy:

Не понял, что бы я сэкономил? Я с 2011 г. пользуюсь, тоже не помню проблем.

Зачем обменник? Напрямую на свою карту нельзя?
 
Evgeny Belyaev:

Зачем обменник? Напрямую на свою карту нельзя?


Напрямую на рублевую давно уже нельзя, пол-года, если не больше. Я про Россию, на Украине вроде можно.

Сейчас опять поменялись значения в обменнике, что они там курят?


Заявка на вывод WMR #557267

Дата создания:
05.06.2017
Сумма заявки:
700,00 WMR
Остаток :
700,00 WMR
№ банковской карты:
Заявка действует до:
07.06.2017 00:00
 
Alexey Volchanskiy:


Напрямую на рублевую давно уже нельзя, пол-года, если не больше. Я про Россию, на Украине вроде можно.

Я живу в РФ, являюсь резидентом РФ, вывожу на карту резидента РФ(Сбербанк.)


 
Вчера делал вывод на польскую карточку - как всегда все быстро и четко.
 
Uladzimir Kirychenka:
Вчера делал вывод на польскую карточку - как всегда все быстро и четко.

А мне только сегодня ночью или утром перевели, а заказывал вчера, в понедельник утром. Что-то вчера у меня все глючило, спреды были большие, с этим переводом глюк на глюке... И заработал аж целых пять долларов )) Будем надеятся, ерунда закончилась
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