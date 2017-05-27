Обучение MQL4 и MQL5

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Привет! Скажите пожалуйста, сайт MQL5 проводит какие-либо вэбинары по изучению языков программирования? Если нет то есть ли планы на будущее? А если вообще нет то куда можно обратится для детального изучения MQL4 и/или MQL5?
 
Maksim Neimerik:
Привет! Скажите пожалуйста, сайт MQL5 проводит какие-либо вэбинары по изучению языков программирования? Если нет то есть ли планы на будущее? А если вообще нет то куда можно обратится для детального изучения MQL4 и/или MQL5?


Вебинаров от MetaQuotes нет, но есть планы создания в сервисе Фриланс специальной категории работ "Обучение". 

Пока этого ещё нет, для Вас огромное количество обучающего материала:

 
Vladimir Karputov:


Вебинаров от MetaQuotes нет, но есть планы создания в сервисе Фриланс специальной категории работ "Обучение". 

Пока этого ещё нет, для Вас огромное количество обучающего материала:

Это все так но на форуме опытные программисты обычно отправляют таких как я во фриланс... Типа "иди туда и закажи себе робот, все равно ничего не понимаешь")))
 
Maksim Neimerik:
Это все так но на форуме опытные программисты обычно отправляют таких как я во фриланс... Типа "иди туда и закажи себе робот, все равно ничего не понимаешь")))


А как Вы себе представляете процесс обучения? Вставить флешку в голову?

Хотите учить - начните с малого: поставьте простую задачу. Ищите её решения, если не получается - спрашивайте. Таким образом потихоньку начнёте понимать.


Добавлено: даже тема есть специальная для новичков в MQL5 - Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5 

 
Vladimir Karputov:


А как Вы себе представляете процесс обучения? Вставить флешку в голову?

Хотите учить - начните с малого: поставьте простую задачу. Ищите её решения, если не получается - спрашивайте. Таким образом потихоньку начнёте понимать.

да, хорошо...
 
Vladimir Karputov:


А как Вы себе представляете процесс обучения? Вставить флешку в голову?

...


Вот, нашёл:

Скоро! Во всех школах!

 
Vladimir Karputov:

Вот, нашёл:


Было бы неплохо))
 
Maksim Neimerik:
Было бы неплохо))
Несколько раз видел вас во фрилансе в качестве разработчика. Вы как опытный разработчик подавали заявку, или ради развлечения?
 
Vitaly Muzichenko:
Несколько раз видел вас во фрилансе в качестве разработчика. Вы как опытный разработчик подавали заявку, или ради развлечения?

В процессе научится.
 
Evgeny Belyaev:

В процессе научится.
Фриланс, это не самое лучшее место для получения опыта, не важно что можно получить отрицательный отзыв и арбитраж, более важно то, что у заказчика будет отнято драгоценное время.
 
Vitaly Muzichenko:
Фриланс, это не самое лучшее место для получения опыта

Не спорю. Сейчас полно таких, детские вопросы задают на форуме и параллельно пытаются взять шабашку во фрилансе.
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