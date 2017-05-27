Обучение MQL4 и MQL5
- Не стандартный buy/sell stop
- Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5
- MQL5 или MQL4
Привет! Скажите пожалуйста, сайт MQL5 проводит какие-либо вэбинары по изучению языков программирования? Если нет то есть ли планы на будущее? А если вообще нет то куда можно обратится для детального изучения MQL4 и/или MQL5?
Вебинаров от MetaQuotes нет, но есть планы создания в сервисе Фриланс специальной категории работ "Обучение".
Пока этого ещё нет, для Вас огромное количество обучающего материала:
Вебинаров от MetaQuotes нет, но есть планы создания в сервисе Фриланс специальной категории работ "Обучение".
Пока этого ещё нет, для Вас огромное количество обучающего материала:
Это все так но на форуме опытные программисты обычно отправляют таких как я во фриланс... Типа "иди туда и закажи себе робот, все равно ничего не понимаешь")))
А как Вы себе представляете процесс обучения? Вставить флешку в голову?
Хотите учить - начните с малого: поставьте простую задачу. Ищите её решения, если не получается - спрашивайте. Таким образом потихоньку начнёте понимать.
Добавлено: даже тема есть специальная для новичков в MQL5 - Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5
А как Вы себе представляете процесс обучения? Вставить флешку в голову?
Хотите учить - начните с малого: поставьте простую задачу. Ищите её решения, если не получается - спрашивайте. Таким образом потихоньку начнёте понимать.
А как Вы себе представляете процесс обучения? Вставить флешку в голову?
...
Вот, нашёл:
Вот, нашёл:
Было бы неплохо))
Несколько раз видел вас во фрилансе в качестве разработчика. Вы как опытный разработчик подавали заявку, или ради развлечения?
В процессе научится.
В процессе научится.
Фриланс, это не самое лучшее место для получения опыта
Не спорю. Сейчас полно таких, детские вопросы задают на форуме и параллельно пытаются взять шабашку во фрилансе.
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