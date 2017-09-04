Помогите вырастить лося. Большого - пребольшого.
Если текущая цена на 58, продашь по 56, то получится шпиля-виля.
Mickey Moose:
Помогите вырастить лося. Большого - пребольшого
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Вообщем зашел я как то на USDRUB в покупку по 56
смотрю стакан (сразу оговорю что рассматриваю заявки от 500 тысяч)
по 56 есть выше тоже есть
далее курс идет 57
верху заявки есть внизу они начиная с 56 и ниже
далее курс 58
заявки по 58 и выше есть, на покупку также висят начиная с 56 и почти не поднялись. В итоге если кто - то захочет продать то по 56 при курсе 58
Вопрос: как охарактеризовать такую картину рынка?