обзор рынка, где найти котировки
- Какие преимущества МТ5 по сравнению с мт4?
- Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1170
- Индикатор в МТ5
Нужно отобразить все имеющиеся символы.
Попробуйте так: правы клик в окне "Обзор рынка" -> пункт "Символы":
Теперь можно выбирать любые символы.
А вот и нет. Обычных форекс котировок вообще нет ни в одном наборе. Похоже в демо версию от метаквота их вообще забыли включить.
Раз уж отвечаете, еще один вопрос. Связные ордера на стороне сервера так и не сделали? Разговор как то был.
А вот и нет. Обычных форекс котировок вообще нет ни в одном наборе. Похоже в демо версию от метаквота их вообще забыли включить.
Показал Вам скрин от платформы, которая закачана с этого же сайта.
Раз уж отвечаете, еще один вопрос. Связные ордера на стороне сервера так и не сделали? Разговор как то был.
Показал Вам скрин от платформы, которая закачана с этого же сайта.
SL и TP это не связные оржера, ну да ладно скорее всего так и не сделали.
Что касается ваших сринов, то у меня такие, МТ скачан сегодня. Там нет серверов и символов.
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