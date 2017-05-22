обзор рынка, где найти котировки

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Скачал отсюда МТ5, установил. На вкладке обзор рынка нет валютных котировок, только фьючерсные контракты. Как  установить обычный форекс котировки.
 

Нужно отобразить все имеющиеся символы.


 

Попробуйте так: правы клик в окне "Обзор рынка" -> пункт "Символы":

Символы

Теперь можно выбирать любые символы.

 

А вот и нет. Обычных форекс котировок вообще нет ни в одном наборе. Похоже в демо версию от метаквота их вообще забыли включить.

Раз уж отвечаете, еще один вопрос. Связные ордера на стороне сервера так и не сделали? Разговор как то был.

 
plohoytrader:

А вот и нет. Обычных форекс котировок вообще нет ни в одном наборе. Похоже в демо версию от метаквота их вообще забыли включить.

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А когда Вы открывали счёт, Вы какой тип счёта выбрали: MOEX или Forex?

Типы счетов

 
plohoytrader:

А вот и нет. Обычных форекс котировок вообще нет ни в одном наборе. Похоже в демо версию от метаквота их вообще забыли включить.

Показал Вам скрин от платформы, которая закачана с этого же сайта. 

Раз уж отвечаете, еще один вопрос. Связные ордера на стороне сервера так и не сделали? Разговор как то был.

Нет, если не считать SL и TP (это ведь по сути связанные ордера), но они всегда были.
 
Ihor Herasko:

Показал Вам скрин от платформы, которая закачана с этого же сайта. 

Нет, если не считать SL и TP (это ведь по сути связанные ордера), но они всегда были.


SL и TP это не связные оржера, ну да ладно скорее всего так и не сделали.

Что касается ваших сринов, то у меня такие, МТ скачан сегодня. Там нет серверов и символов.


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