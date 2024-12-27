Есть ли возможность узнать имя эксперта установленного на графики?
Есть ли возможность узнать имя эксперта установленного на графики?
WindowExpertName
Возвращает имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки.
string WindowExpertName();
Параметры
Нет.
Возвращаемое значение
Имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки, в зависимости от того, из какой MQL4-программы вызвана данная функция.
Пример:
string name=WindowExpertName();
WindowExpertName
Возвращает имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки.
string WindowExpertName();
Параметры
Нет.
Возвращаемое значение
Имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки, в зависимости от того, из какой MQL4-программы вызвана данная функция.
Пример:
string name=WindowExpertName();
Это то понятно, но тут на текущем графике, а если я перемещаюсь по графикам и хочу узнать имена экспертов установленных на графиках, какой Вариант?
long lChart = ChartNext(0);// тут мы получаем индекс следующего графика и вот я там хочу узнать какое имя у эксперта
Это то понятно, но тут на текущем графике, а если я перемещаюсь по графикам и хочу узнать имена экспертов установленных на графиках, какой Вариант?
long lChart = ChartNext(0);// тут мы получаем индекс следующего графика и вот я там хочу узнать какое имя у эксперта
- www.mql5.com
ChartSetString поможет...
Это конечно клёво только работает в mql5)
Это конечно клёво только работает в mql5)
Есть и 4,
только я не пойму как с помощью данной функцией узнать имя эксперта
А я что-то тормознул что вопрос в разделе mql4 и ... В mql4 этой функцией никак, а в mql5 есть
CHART_COMMENT
Текст комментария на графике
string
CHART_EXPERT_NAME
Имя эксперта, запущенного на графике с указанным chart_id
string
CHART_SCRIPT_NAME
Имя скрипта, запущенного на графике с указанным chart_id
string
WindowExpertName
Возвращает имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки.
|
string WindowExpertName();
Параметры
Нет.
Возвращаемое значение
Имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки, в зависимости от того, из какой MQL4-программы вызвана данная функция.
Пример:
|
string name=WindowExpertName();
WindowExpertName
Возвращает имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки.
|
string WindowExpertName();
Параметры
Нет.
Возвращаемое значение
Имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки, в зависимости от того, из какой MQL4-программы вызвана данная функция.
Пример:
|
string name=WindowExpertName();
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования