Есть ли возможность узнать имя эксперта установленного на графики?

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Есть ли возможность узнать имя эксперта установленного на графики?
 
Vitaliy Kacheev:
Есть ли возможность узнать имя эксперта установленного на графики?

WindowExpertName

Возвращает имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки.

string  WindowExpertName();

Параметры

Нет.

Возвращаемое значение

Имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки, в зависимости от того, из какой MQL4-программы вызвана данная функция.

Пример:

  string name=WindowExpertName();
  GlobalVariablesDeleteAll(name);

 

 
Допустим функции какие Символы, таймфреймы, имена индикаторов есть а есть ли как узнать установлен ли на график советник и какое у него имя.
 
Alekseu Fedotov:

WindowExpertName

Возвращает имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки.

string  WindowExpertName();

Параметры

Нет.

Возвращаемое значение

Имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки, в зависимости от того, из какой MQL4-программы вызвана данная функция.

Пример:

  string name=WindowExpertName();
  GlobalVariablesDeleteAll(name);

 


Это то понятно, но тут на текущем графике, а если я перемещаюсь по графикам и хочу узнать имена экспертов установленных на графиках, какой Вариант?
long lChart = ChartNext(0);// тут мы получаем индекс следующего графика и вот я там хочу узнать какое имя у эксперта

 
Vitaliy Kacheev:


Это то понятно, но тут на текущем графике, а если я перемещаюсь по графикам и хочу узнать имена экспертов установленных на графиках, какой Вариант?
long lChart = ChartNext(0);// тут мы получаем индекс следующего графика и вот я там хочу узнать какое имя у эксперта

ChartSetString поможет...
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartSetString
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartSetString
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartSetString - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Alexey Viktorov:
ChartSetString поможет...

Это конечно клёво только работает в mql5)
 
Vitaliy Kacheev:

Это конечно клёво только работает в mql5)


Есть и 4,


  Alexey Viktorov 

 только я не пойму как с помощью данной функцией узнать имя эксперта

 

А я что-то тормознул что вопрос в разделе mql4 и ... В mql4 этой функцией никак, а в mql5 есть

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING

CHART_COMMENT

Текст комментария на графике

string

CHART_EXPERT_NAME

Имя эксперта, запущенного на графике с указанным chart_id

string

CHART_SCRIPT_NAME

Имя скрипта, запущенного на графике с указанным chart_id

string

Так-что звиняйте...
 
Alekseu Fedotov #:

WindowExpertName

Возвращает имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки.

string  WindowExpertName();

Параметры

Нет.

Возвращаемое значение

Имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки, в зависимости от того, из какой MQL4-программы вызвана данная функция.

Пример:

  string name=WindowExpertName();
  GlobalVariablesDeleteAll(name);

 

Alekseu Fedotov #:

WindowExpertName

Возвращает имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки.

string  WindowExpertName();

Параметры

Нет.

Возвращаемое значение

Имя выполняющегося эксперта, скрипта, пользовательского индикатора или библиотеки, в зависимости от того, из какой MQL4-программы вызвана данная функция.

Пример:

  string name=WindowExpertName();
  GlobalVariablesDeleteAll(name);

 

Во, как ;-) А как всё тоже самое, только красивым шрифтом и в Comment на экране в правом нижнем углу ???
 
yura #:
Во, как ;-) А как всё тоже самое, только красивым шрифтом и в Comment на экране ???

Имя эксперта итак отображается, зачем дублировать и перекрывать часть графика повторной информацией


 
Vitaly Muzichenko #:

Имя эксперта итак отображается, зачем дублировать и перекрывать часть графика повторной информацией


Во, как ;-) А как всё тоже самое, только красивым шрифтом и в Comment на экране в правом нижнем углу ???
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