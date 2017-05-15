Нужна помощь в индикаторе RSI
Нужна помощь в индикаторе RSI, нужно переписать код, где и какой, чтоб индикатор ставился без дополнительного окна, просто проценты, подскажите кто нибудь.
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- Индикатор ATR
Где цена и где RSI, как вы на него смотреть собрались?
Вообще надо поменять
#property indicator_separate_window
на
#property indicator_chart_window
Dmitry Fedoseev:
Где цена и где RSI, как вы на него смотреть собрались?
Вообще надо поменять
#property indicator_separate_window
на
#property indicator_chart_window
а как чтоб проценты показывали?
Привет! Можно сделать, шоб на углу высвечивалась процент.
А есть вопрос: а вам направление RSI не интересует?
Сверху вниз, или снизу вверх..
Alexander Ivanov:
Привет! Можно сделать, шоб на углу высвечивалась процент.
Привет! Можно сделать, шоб на углу высвечивалась процент.
А есть вопрос: а вам направление RSI не интересует?
Сверху вниз, или снизу вверх..
меня интересует только значение процентов чтоб показывало слево в верхнем углу
Alexander Ivanov:
Привет! Можно сделать, шоб на углу высвечивалась процент.
Привет! Можно сделать, шоб на углу высвечивалась процент.
А есть вопрос: а вам направление RSI не интересует?
Сверху вниз, или снизу вверх..
Интересует
Kirill Shushkevich:
меня интересует только значение процентов чтоб показывало слево в верхнем углу
меня интересует только значение процентов чтоб показывало слево в верхнем углу
Примерно так: Average True Range (digital) (только это пример для индикатора ATR)?
Kirill Shushkevich:
а как чтоб проценты показывали?
а как чтоб проценты показывали?
Хоть и в процентах, все равно цена здесь, па проценты - там.
Можно его нарисовать вокруг скользящей средней, тогда будет рядом с ценой.
а может кто знает, где взять этот индикатор?
Kirill Shushkevich:
а может кто знает, где взять этот индикатор?
Что в нём означают вторая и третья строка? Да и третья тоже что значит?
Kirill Shushkevich:
Нужна помощь в индикаторе RSI, нужно переписать код, где и какой, чтоб индикатор ставился без дополнительного окна, просто проценты, подскажите кто нибудь.
Нужна помощь в индикаторе RSI, нужно переписать код, где и какой, чтоб индикатор ставился без дополнительного окна, просто проценты, подскажите кто нибудь.
Через лэйбл можно.
Файлы:
RSI_Label.mq4 12 kb
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