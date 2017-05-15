Нужна помощь в индикаторе RSI

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Нужна помощь в индикаторе RSI, нужно переписать код, где и какой, чтоб индикатор ставился без дополнительного окна, просто проценты, подскажите кто нибудь.
 

Где цена и где RSI, как вы на него смотреть собрались?

Вообще надо поменять

#property indicator_separate_window

на

#property indicator_chart_window

 
Dmitry Fedoseev:

Где цена и где RSI, как вы на него смотреть собрались?

Вообще надо поменять

#property indicator_separate_window

на

#property indicator_chart_window


а как чтоб проценты показывали?
 
Привет! Можно сделать, шоб на углу высвечивалась процент. 
А есть вопрос: а вам направление RSI не интересует?
Сверху вниз, или снизу вверх..
 
Alexander Ivanov:
Привет! Можно сделать, шоб на углу высвечивалась процент. 
А есть вопрос: а вам направление RSI не интересует?
Сверху вниз, или снизу вверх..

меня интересует только значение процентов чтоб показывало слево в верхнем углу
 
Alexander Ivanov:
Привет! Можно сделать, шоб на углу высвечивалась процент. 
А есть вопрос: а вам направление RSI не интересует?
Сверху вниз, или снизу вверх..

Интересует
 
Kirill Shushkevich:

меня интересует только значение процентов чтоб показывало слево в верхнем углу

Примерно так: Average True Range (digital) (только это пример для индикатора ATR)?
 
Kirill Shushkevich:

а как чтоб проценты показывали?


Хоть и в процентах, все равно цена здесь, па проценты - там.

Можно его нарисовать вокруг скользящей средней, тогда будет рядом с ценой. 

 

а может кто знает, где взять этот индикатор?


 
Kirill Shushkevich:

а может кто знает, где взять этот индикатор?




Что в нём означают вторая и третья строка? Да и третья тоже что значит?
 
Kirill Shushkevich:
Нужна помощь в индикаторе RSI, нужно переписать код, где и какой, чтоб индикатор ставился без дополнительного окна, просто проценты, подскажите кто нибудь.

Через лэйбл можно.
Файлы:
RSI_Label.mq4  12 kb
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