Screenshot: cannot save temp file.

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Screenshot: cannot save temp file.  не получается сделать скриншот в мт4. помогите люди добрые. уже весь гугл просмотрел, а решения так и не нашел
 
segakim:
Screenshot: cannot save temp file.  не получается сделать скриншот в мт4. помогите люди добрые. уже весь гугл просмотрел, а решения так и не нашел


Приложите код, что именно не получается ?

 
segakim:
Screenshot: cannot save temp file.  не получается сделать скриншот в мт4. помогите люди добрые. уже весь гугл просмотрел, а решения так и не нашел

Попробуй этим, советник.
Файлы:
e-ScreenShot.mq4  41 kb
 
segakim:
Screenshot: cannot save temp file.
путь файла есть?
 
Vladimir Pastushak:


Приложите код, что именно не получается ?


22:11:34.079 Screenshot: cannot save temp file
1 22:12:38.623 Screenshot: cannot save temp file
1 22:14:15.554 Screenshot: cannot save temp file
1 22:16:13.147 Screenshot: cannot save temp file
1 22:20:15.170 Screenshot: cannot save temp file
1 22:20:24.358 Screenshot: cannot save temp file
1 22:24:24.849 Screenshot: cannot save temp file
1 22:26:20.109 Screenshot: cannot save temp file
1 22:28:59.368 Screenshot: cannot save temp file
 
Комбинатор:
путь файла есть?

нет. путь даже не спрашивает. сразу выдает ошибку
 
segakimScreenshot: cannot save temp file.  не получается сделать скриншот в мт4. помогите люди добрые. уже весь гугл просмотрел, а решения так и не нашел

Screenshot из терминала меню файл


или программно: скрипт, индикатор, советник?

    string No="S_"+IntegerToString(Nom,4,'0')+".gif";
    WindowScreenShot(No,1500,480,0);

Подробнее, что делаете, и со скриншотами

в Windows 7 делаю скриншоты с помощью инструмента Ножницы. Или Alt-Prt sc  и сохраняю в Paint. Если надо с курсором - фото, как левый.

 

Как вариант, вы удалили одну из temp папок windows.

Их две:

С:\Windows\Temp;

C:\Users\Имя пользователя\App Data\Local\Temp.

Проверьте их наличие, если нету создайте. Больше вариантов у меня нет.

 
STARIJ:

Screenshot из терминала меню файл


или программно: скрипт, индикатор, советник?

Подробнее, что делаете, и со скриншотами

в Windows 7 делаю скриншоты с помощью инструмента Ножницы. Или Alt-Prt sc  и сохраняю в Paint. Если надо с курсором - фото, как левый.


попробуйте png гифок помоему нет
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