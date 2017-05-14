Screenshot: cannot save temp file.
- Не получается сделать скриншот в МТ4
- торговая система ,расчёт опционных уровней
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Screenshot: cannot save temp file. не получается сделать скриншот в мт4. помогите люди добрые. уже весь гугл просмотрел, а решения так и не нашел
Приложите код, что именно не получается ?
Screenshot: cannot save temp file. не получается сделать скриншот в мт4. помогите люди добрые. уже весь гугл просмотрел, а решения так и не нашел
Попробуй этим, советник.
Screenshot: cannot save temp file.
Приложите код, что именно не получается ?
путь файла есть?
нет. путь даже не спрашивает. сразу выдает ошибку
Screenshot из терминала меню файл
или программно: скрипт, индикатор, советник?
string No="S_"+IntegerToString(Nom,4,'0')+".gif"; WindowScreenShot(No,1500,480,0);
Подробнее, что делаете, и со скриншотами
в Windows 7 делаю скриншоты с помощью инструмента Ножницы. Или Alt-Prt sc и сохраняю в Paint. Если надо с курсором - фото, как левый.
Как вариант, вы удалили одну из temp папок windows.
Их две:
С:\Windows\Temp;
C:\Users\Имя пользователя\App Data\Local\Temp.
Проверьте их наличие, если нету создайте. Больше вариантов у меня нет.
Screenshot из терминала меню файл
или программно: скрипт, индикатор, советник?
Подробнее, что делаете, и со скриншотами
в Windows 7 делаю скриншоты с помощью инструмента Ножницы. Или Alt-Prt sc и сохраняю в Paint. Если надо с курсором - фото, как левый.
попробуйте png гифок помоему нет
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