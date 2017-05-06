В понедельник EURUSD пойдет ...

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  • 53% (31)
  • 47% (27)
Всего проголосовало: 58
 
В верх,в низ,в лево,в право,...но скорее кругами
 
В любом случае сессионный тренд можно взять даже если входить на М1 после закрепления пары машек
 
Сергей:
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Это мы узнаем в понедельник.)

 
stsmotor2:
В верх,в низ,в лево,в право,...но скорее кругами

На 100% пойдёт вправо.


 
мой прогноз по EURUSD на понедельник

 
Пойдёт как всегда "налево".
 
По закону жанра будет гэп против большинства этого опроса. 
 
Сергей:
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100% вправо
 
Вбок.
 
вниз и не пойдет, а плюхнется!, а только потом пойдет!
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