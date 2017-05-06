В понедельник EURUSD пойдет ...
В верх,в низ,в лево,в право,...но скорее кругами
В любом случае сессионный тренд можно взять даже если входить на М1 после закрепления пары машек
Сергей:Это мы узнаем в понедельник.)
- Вниз
- Вверх
stsmotor2:
В верх,в низ,в лево,в право,...но скорее кругами
В верх,в низ,в лево,в право,...но скорее кругами
На 100% пойдёт вправо.
Пойдёт как всегда "налево".
По закону жанра будет гэп против большинства этого опроса.
Сергей:100% вправо
- Вниз
- Вверх
Вбок.
вниз и не пойдет, а плюхнется!, а только потом пойдет!
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь