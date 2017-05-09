Вопрос по тестированию
Посмотрите что пишется в журнале тестирования, тут может быть что угодно, начиная от неверно введенной даты, заканчивая отсутствием данных по запрашиваемому инструменту
Похоже на MT4 тестер в режиме оптимизации параметров.
Вам нужно убрать две галочки, и наверное прокатит -
Есть кто на этом собаку съел и может за деньги проконсультировать меня по скайпу с делать так чтобы этих ошибок больше не было?
Потому что я вообще не понимаю как люди эти тесты проводят, у меня такая херь постоянно, всё что выше советовали сделал. МТ ничего не оптимизирует и прогонять тест без оптимизации отказывается.
Есть кто на этом собаку съел и может за деньги проконсультировать меня по скайпу с делать так чтобы этих ошибок больше не было?
Потому что я вообще не понимаю как люди эти тесты проводят, у меня такая херь постоянно, всё что выше советовали сделал. МТ ничего не оптимизирует и прогонять тест без оптимизации отказывается.
Так Как Вы написали в общем разделе, то есть вероятность, что разговор о тестере стратегий MetaTrader 5?
Есть кто на этом собаку съел и может за деньги проконсультировать меня по скайпу с делать так чтобы этих ошибок больше не было?
Потому что я вообще не понимаю как люди эти тесты проводят, у меня такая херь постоянно, всё что выше советовали сделал. МТ ничего не оптимизирует и прогонять тест без оптимизации отказывается.
Возможно ограничение "вшито" в советник.То есть без оптимизации - не тестироваться.
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Всем привет!
Знающие люди, помогите с таким давно известным багом: значит заходим в тестер стратегий, выбираем советник, валютную пару и период. Жмём "старт" он там долго что-то делает и в итоге ничего не делает, пустое окно, никаких тестов и оптимизаций. Как это убрать и сделать чтобы в итоге тест проходил и все данные показывались?
Большой плюс в карму))