Вопрос по тестированию

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Всем привет!

Знающие люди, помогите с таким давно известным багом: значит заходим в тестер стратегий, выбираем советник, валютную пару и период. Жмём "старт" он там долго что-то делает и в итоге ничего не делает, пустое окно, никаких тестов и оптимизаций. Как это убрать и сделать чтобы в итоге тест проходил и все данные показывались?

Большой плюс в карму))

 
Посмотрите что пишется в журнале тестирования, тут может быть что угодно, начиная от неверно введенной даты, заканчивая отсутствием данных по запрашиваемому инструменту 
 
Nikolay Ivanov:
Посмотрите что пишется в журнале тестирования, тут может быть что угодно, начиная от неверно введенной даты, заканчивая отсутствием данных по запрашиваемому инструменту 

2017.05.02 21:58:11.314 There were 1 passes done during optimization, 1 results have been discarded as insignificant

 
вы сначала с обычным режимом разберитесь, без оптимизации 
 
Dmitry Karpikov:

2017.05.02 21:58:11.314 There were 1 passes done during optimization, 1 results have been discarded as insignificant


Похоже на MT4 тестер в режиме оптимизации параметров. 

Вам нужно убрать две галочки, и наверное прокатит - 


 
да даже если я убираю это то самого теста не происходит, что-то бегает а результата не показывает
 
нужен скрин настроек тестера с откл оптимизацией и скрин журнала тестера 
 
Укажи галочками какие входные параметры нужно оптимизировать с диапазоном(Старт, Стоп) и шагом как на картинке https://c.mql5.com/18/31/2.png . Это в тестере - свойствах эксперта
 

Есть кто на этом собаку съел и может за деньги проконсультировать меня по скайпу с делать так чтобы этих ошибок больше не было?

Потому что я вообще не понимаю как люди эти тесты проводят, у меня такая херь постоянно, всё что выше советовали сделал. МТ ничего не оптимизирует и прогонять тест без оптимизации отказывается.

 
Dmitry Karpikov:

Есть кто на этом собаку съел и может за деньги проконсультировать меня по скайпу с делать так чтобы этих ошибок больше не было?

Потому что я вообще не понимаю как люди эти тесты проводят, у меня такая херь постоянно, всё что выше советовали сделал. МТ ничего не оптимизирует и прогонять тест без оптимизации отказывается.


Так Как Вы написали в общем разделе, то есть вероятность, что разговор о тестере стратегий MetaTrader 5?
 
Dmitry Karpikov:

Есть кто на этом собаку съел и может за деньги проконсультировать меня по скайпу с делать так чтобы этих ошибок больше не было?

Потому что я вообще не понимаю как люди эти тесты проводят, у меня такая херь постоянно, всё что выше советовали сделал. МТ ничего не оптимизирует и прогонять тест без оптимизации отказывается.

Возможно ограничение "вшито" в советник.То есть без оптимизации - не тестироваться.

Как вариант...

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