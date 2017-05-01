Некорректный расчет индикатора в тестере.
Обычно в индюках пересчитывают не только 0-й бар (последний), но и 1-й (предпоследний). Выведите в лог, чему равен limit.
savinkins:Видно что 2 последних бара пересчитывается. Вопрос снят. Если нужно пересчитывать только последний бар, правьте исходник в том месте, где устанавливается limit.
Stanislav Korotky:
Видно что 2 последних бара пересчитывается. Вопрос снят. Если нужно пересчитывать только последний бар, правьте исходник в том месте, где устанавливается limit.
Видно что 2 последних бара пересчитывается. Вопрос снят. Если нужно пересчитывать только последний бар, правьте исходник в том месте, где устанавливается limit.
Да, действительно, 2 бара. Спасибо, я этого не заметил. Только вопрос - почему иногда пересчитывается только 1 раз (как в вышеприведенном примере rates_total = 8996.
savinkins:Смотрите файл журнала. В окне могут быть пропуски.
Да, действительно, 2 бара. Спасибо, я этого не заметил. Только вопрос - почему иногда пересчитывается только 1 раз (как в вышеприведенном примере rates_total = 8996.
Да, действительно, 2 бара. Спасибо, я этого не заметил. Только вопрос - почему иногда пересчитывается только 1 раз (как в вышеприведенном примере rates_total = 8996.
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Написал индикатор, который делает пересчет предыдущих значений на основе данных последнего бара (при его открытии). Поэтому важно, чтобы пересчет делался только один раз. Но в тестере по непонятной причине пересчет почти всегда делается дважды. При этом при обычном запуске индикатора все нормально.
Для иллюстрации, перенес механизм в простой индикатор ATR.
Прошу объяснить, что происходит.
Этот индикатор помещен в шаблон советника
И вот задвоенные результаты.
Изменение периодичности расчета: каждый тик, OHLC на 1М, по ценам открытия не влияет на задвоенность.