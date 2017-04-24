Гэп
Есть какой способ.обезопасить себя от гэпа при переносе.Через выходные или только позицию закрывать?
Закрывать.
1) крыть перед выходными
2) хеджировать
3) думать прежде чем открывать какую попало позицию
если не интрадей или 1-2 дня поза, то самое лучшее - опционы.
ну провалилась бумажка или фьюч против позы, да и хрен с ней. если до экспирации еще долго и встали в верную сторону,то гэп ,скорей всего,будет отыгран. либо будет принят убыток на грудь в размере стоимости опциона,что может быть в разы меньше,чем если зарезали позу после гэпа.
да и маржа требуется в разы меньше.
Есть какой способ.обезопасить себя от гэпа при переносе.Через выходные или только позицию закрывать?
Есть какой способ.обезопасить себя от гэпа при переносе.Через выходные или только позицию закрывать?
Да как малые дети, есть пословица: "когда собаке нечего делать, она что-то там лижет". Какие гэпы, они бывают два-три раза в год, и половины из них даже не видно на графике в истории.
Я рассчитываю позиции так, что гэп в 500 пунктов, не приведет к стопауту. Может кому пригодиться :)
И да, прибыль при таком подходе есть :)
Красиво получилось! Я 60 пунктов поймал.
Красиво получилось! Я 60 пунктов поймал.
лося?
лося?
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