Как скоро MT5 вытеснит MT4 с рынка - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень даже правильно, коллега. Программное обеспечение должно быть совместимо со старым основанием. Тогда пользователю будет легко пробовать новые версии и произойдет плавный естественный переход на новое.
Сейчас, чтобы отважится попробовать МТ5 нужно открыть новый счет, пополнить его... Это требует некоторых усилий. Пусть небольшой, но это всё-таки барьер, который нужно преодолеть. Если разработчики сделают возможным использовать МТ5 на счетах для МТ4, барьер исчезнет и процесс перехода значительно ускорится.
По факту МТ5 уже прекратил свое развитие.
Сказал человек, который за последние 5 лет запускал МТ5 2 раза =)
К сожалению создающий тему не может голосовать! 50% 5 лет (Ихмо) Конечно не сразу, будет сначала перевес в сторону 50/50 и инерция. Почему делаю такой вывод. Заказчики, уже не просто спрашивают чем MT5 лучше или хуже, а уже просто переходят. На днях , один мой стабильный заказчик сказал - следующего эксперта пишем под MT5 , под MT4 больше не буду заказывать.
Хотите, удивлю?
Здесь форум трейдеров, а не программистов. Программисты здесь - гости, а темы ими открытые - исключения.
Теперь, по теме оффтопика.
Мои языки программирования: Fortran, PL/1, ну и все такое. Чуть влево - ассемблер, чуть вправо - Clarion. MQL4 тоже пойдет, а MQL5 - нет.
Хотите, удивлю?
Здесь форум трейдеров, а не программистов. Программисты здесь - гости, а темы ими открытые - исключения.
Теперь, по теме оффтопика.
Мои языки программирования: Fortran, PL/1, ну и все такое. Чуть влево - ассемблер, чуть вправо - Clarion. MQL4 тоже пойдет, а MQL5 - нет.
С реальностью не вяжется. Cудя по сервису фриланс, где на один более менее приличный заказ с более менее адекватной оплатой, в течении нескольких часов находится пару десятков программистов. Если бы программисты тут были исключением - висели бы сотни заказов, при этом заказчики в очереди бы стояли за исполнением задумки а не наоборот.Алексей, языки у Вас очень уже старенькие а MQL5 от MQL4 не отличаются в принципе, программисту что на том - что на этом , полностью одинаково , только MQL5 будет более технологичней.
Хотите, удивлю?
Здесь форум трейдеров, а не программистов. Программисты здесь - гости, а темы ими открытые - исключения.
Теперь, по теме оффтопика.
Мои языки программирования: Fortran, PL/1, ну и все такое. Чуть влево - ассемблер, чуть вправо - Clarion. MQL4 тоже пойдет, а MQL5 - нет.
ВОПРОС ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ
A или Bответ будет наверно в июне июле августе
ВОПРОС ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ
A или Bответ будет наверно в июне июле августе
Долгосрочнику это, пожалуй, м.б. интересно.
Для торгующего трейдера-спекулянта это абсолютно без разницы. Лишь бы двигалось.)
Долгосрочнику это, пожалуй, м.б. интересно.
Для торгующего трейдера-спекулянта это абсолютно без разницы. Лишь бы двигалось.)
Если спекулянт трейдер не смотрит на д1 у него получается ?