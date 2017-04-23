Как скоро MT5 вытеснит MT4 с рынка - страница 2

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Vadim Zotov:

Очень даже правильно, коллега. Программное обеспечение должно быть совместимо со старым основанием. Тогда пользователю будет легко пробовать новые версии и произойдет плавный естественный переход на новое.

Сейчас, чтобы отважится попробовать МТ5 нужно открыть новый счет, пополнить его... Это требует некоторых усилий. Пусть небольшой, но это всё-таки барьер, который нужно преодолеть. Если разработчики сделают возможным использовать МТ5 на счетах для МТ4, барьер исчезнет и процесс перехода значительно ускорится.

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Yuriy Asaulenko:

По факту МТ5 уже прекратил свое развитие.

Сказал человек, который за последние 5 лет запускал МТ5 2 раза =)
 
Andrey Khatimlianskii:
Сказал человек, который за последние 5 лет запускал МТ5 2 раза =)
Есть хорошая пословица - для того, чтобы узнать не протух ли окорок, не обязательно есть его целиком.(с)
 
Yuriy Zaytsev:

К сожалению создающий тему не может голосовать!  50% 5 лет  (Ихмо)  Конечно не сразу, будет сначала перевес в сторону 50/50  и инерция. Почему делаю такой вывод. Заказчики, уже не просто спрашивают чем MT5 лучше или хуже, а уже просто переходят. На днях , один мой стабильный заказчик сказал  - следующего эксперта пишем  под MT5 , под MT4 больше не буду заказывать.


Хотите, удивлю? 

Здесь форум трейдеров, а не программистов. Программисты здесь - гости, а темы ими открытые - исключения. 

Теперь, по теме оффтопика. 

Мои языки программирования: Fortran, PL/1, ну и все такое. Чуть влево - ассемблер, чуть вправо - Clarion. MQL4 тоже пойдет, а MQL5 - нет. 

 
Как говорят китайские мудрецы: какого бы не была цвета кошка - лишь бы она умела ловить мышей... так что, пока будут давать ловить мышей старушке 4 ...а она не плохо справлялась до этого...она будет жить, хотя бы как забава или для начального развития... простота конструкции всегда побеждает... тем паче в связи с успехами в образовании молодежи...
 
Алексей Тарабанов:


Хотите, удивлю? 

Здесь форум трейдеров, а не программистов. Программисты здесь - гости, а темы ими открытые - исключения. 

Теперь, по теме оффтопика. 

Мои языки программирования: Fortran, PL/1, ну и все такое. Чуть влево - ассемблер, чуть вправо - Clarion. MQL4 тоже пойдет, а MQL5 - нет. 

С реальностью не вяжется. Cудя по сервису фриланс, где на один более менее приличный заказ с более менее адекватной оплатой, в течении нескольких часов  находится  пару десятков программистов. Если бы программисты тут были исключением  - висели бы сотни заказов, при этом  заказчики в очереди бы стояли за исполнением задумки а не наоборот.

Алексей, языки у Вас очень уже старенькие а MQL5 от MQL4 не отличаются в принципе,  программисту что на том - что на этом , полностью одинаково , только  MQL5 будет более технологичней.
 
Алексей Тарабанов:


Хотите, удивлю? 

Здесь форум трейдеров, а не программистов. Программисты здесь - гости, а темы ими открытые - исключения. 

Теперь, по теме оффтопика. 

Мои языки программирования: Fortran, PL/1, ну и все такое. Чуть влево - ассемблер, чуть вправо - Clarion. MQL4 тоже пойдет, а MQL5 - нет. 

ВОПРОС ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

A или B

ответ будет наверно в июне июле августе
 
Yuriy Zaytsev:

ВОПРОС ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

A или B

ответ будет наверно в июне июле августе

Долгосрочнику это, пожалуй, м.б. интересно.

Для торгующего трейдера-спекулянта это абсолютно без разницы. Лишь бы двигалось.)

 
Yuriy Asaulenko:

Долгосрочнику это, пожалуй, м.б. интересно.

Для торгующего трейдера-спекулянта это абсолютно без разницы. Лишь бы двигалось.)

Если спекулянт трейдер не смотрит на д1 у него получается ?
Почему то думается, что если скальпер или  пипсовщик не смотрит на д1 , это все равно что переходить слепому пешеходу  МКАД - ночью , да еще и в туман, да еще  и вне зоны пешеходного перехода 
 
Yuriy Zaytsev:
Если спекулянт трейдер не смотрит на д1 у него получается ?
Почему то думается, что если скальпер или  пипсовщик не смотрит на д1 , это все равно что переходить слепому пешеходу  МКАД - ночью и вне зоны пешеходного перехода 
Не смотрю, и, честно, на вчера даже не знаю. 1h посматриваю. Но вообще вопрос не в том; смотреть или не смотреть, а зачем гадать куда пойдет? Куда пойдет, туда и хорошо.
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